Anita OIivieri è fuori dal Grande Fratello. Con grossa sorpresa di tutti – e gioia per molti utenti – la romana 25enne è stata eliminata al televoto lunedì 18 marzo scorso, a una sola settimana dalla finale. Ovvio che ora ha tutti i riflettori puntati: si vuole sapere cosa succederà con Alessio Falsone, che aveva assicurato di uscire dalla casa per lei ma poi non lo ha fatto, e anche cosa succederà con Edoardo Sanson, ormai suoi ex fidanzato.

Non ha ancora rilasciato interviste Anita, ma di certo sarà in studio da Alfonso Signorini giovedì 21 marzo, quando avrà luogo la semifinale del reality (ultima puntata lunedì 25, ndr). In queste ore però è già uscita un’indiscrezione che la riguarda. Quella sulla sua reazione alle critiche, anche pesanti, ricevute in questi 6 mesi di reality show.

Anita fuori dal GF, Edoardo rompe il silenzio

Tra le ultime Instagram Stories, ce n’è una in particolare in cui Anita stessa allude alla montagna di accuse che si è trovata a dover affrontare fuori dalla bolla di Cinecittà. E nel messaggio c’è anche un attacco a Signorini, che l’avrebbe presa in giro facendole credere di essere amata dal pubblico. È quindi d’accordo con quanto scritto?

Ma non è finita qui perché anche il suo ex si è fatto sentire. Durante l’ultima parte del percorso di Anita, quella in cui si è legata ad Alessio, non ha mai voluto commentare pubblicamente ma ora si è sciolto. Incalzato dal blogger Alessandro Rosica durante la puntata di lunedì, via Instagram Edoardo ha rotto il silenzio. E fatto sapere che non ha alcuna intenzione di rivederla.

“Ale, Anita mi vede in cartolina… ma proprio un beso”, ha detto Edoardo rispedendo al mittente l’invito a rivedersi fuori dalla casa. Non solo. A Deianira Marzano è arrivato lo screen di una conversazione avuta da lui con una follower che gli chiedeva il perché della professione ballerino nella sua bio di Instagram. Lui ha risposto di aver inserito “ballerino” in quanto la voce “cornuto” non fosse presente. Insomma, un altro segnale per cui tra lui ed Anita non ci sarebbe alcun tipo di riavvicinamento.