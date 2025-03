Durante la puntata del 6 marzo del Grande Fratello, le nomination hanno scatenato una serie di reazioni tra i concorrenti e tra il pubblico, che ovviamente non ha perso occasione di commentare le decisioni degli inquilini della casa sui socia. Una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico, ovvero la decisione di Javier di nominare Shaila, che ha scatenato anche l’intervento di Chiara, che con Javier ha avuto un breve flirt e per Shaila sembra nutrire un profondo affetto.

Javier, che ormai da tempo ha un rapporto complicato con Shaila, ha spiegato le sue ragioni durante il momento delle nomination, sostenendo che la sua scelta fosse legata a dinamiche personali all’interno del gruppo e che come ormai da mesi sceglie di nominarla a turno insieme proprio a Chiara. “Torno su Shaila per due motivi“, ha detto Javier Martinez, il primo è che mi ha dato del falso e del montato nell’amicizia con Alfonso, con il quale abbiamo sempre detto che nonostante le divergenze con le ragazze il nostro rapporto non si tocca“.

Poi ha detto che a livello tattico Shaila sa di essere molto forte e che mandando lei al televoto potrebbe uscire Chiara. “Quanto vuoi bene ad Alfonso che vuoi buttare fuori la sua amica“, ha detto Shaila parlando dellì’amicizia di Javier con Alfonso. L’argentino ha tenuto a precisare nuovamente che il suo rapporto con il napoletano non c’entra niente con Chiara e che anche D’Apice sa bene il suo pensiero sulla sua fidanzata. Nonostante il chiarimento di Javier, le due hanno continuato ad attaccarlo.

Non solo, Shaila ha insinuato che Javier usasse parolacce di nascosto, rivelando anche che questo comportamento si era manifestato durante la gita in pullman. Quando il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ulteriori chiarimenti, Shaila ha spiegato che Javier le aveva: “Fatti i ca*** tuoi”. La reazione iniziale di Javier è stata di smarrimento e di stupore, poi quando ha sentito la frase ha chiesto anche a Shaila il contesto di quella frase ma la concorrente del Grande Fratello ha evitato di rispondere.

L’accusa di Shaila ha suscitato ilarità tra i telespettatori, divertiti nel constatare che il termine usato da Javier, sebbene colorito, fosse tutt’altro che scandaloso. In effetti, molti hanno trovato la reazione di Shaila un po’ esagerata, soprattutto perché, come sottolineato sui social, il fidanzato Lorenzo le avrebbe rivolto insulti ben più pesanti di un “fatti i ca*** tuoi”.

#GrandeFratello Shaila sotto shock per le parolacce di Javier. Nel frattempo Lorenzo spacca i mobili in casa.

Ah scema!!! pic.twitter.com/wfaa8g5lUP — I Say Hello to Dumb Cunts 👋 (@_StreetF1ghter) March 7, 2025

“Shaila scandalizzata per un “Fatti i ca**i tuoi”, però osanna Lorenzo che la chiama 💩 #helevier #grandefratello”, “Ma Shaila che sta dicendo a Javier che ha detto fatti i ca… tuoi e il suo ex fidanzato che gli ha detto di tutto e di più e lei che gli ha mandato a fanculo più volte ma siamo alla frutta!”, “Ma Shaila e’ fuori? cioè ha quel pazzo furioso affianco come fidanzato e si attacca a un “fatti i ca tuoi” di Javier? T’appost?”, “Tutto questo dramma per un “Fatti i ca… tuoi”? Ma che guardasse il suo amore che se non ci fossero le telecamere h24 avrebbe già distrutto la casa”, si legge su X.