“Vi dico una cosa su Mariavittoria”. Bomba sulla concorrente del Grande Fratello. A parlare di lei è un’ex concorrente del reality, Pamela Petrarolo. La zia Pamy è stata in questi mesi anche una delle persone più vicine alla dottoressa romana che nella Casa ha stretto una relazione con Tommaso Franchi. Pamela ha visto nascere e crescere la storia tra Mavi e Tommi. Per questo, le dichiarazioni appena rilasciate dalla ballerina di Non è la Rai stanno facendo molto scalpore.

Pamela è intervenuta poco fa nel corso del programma radiofonico Non succederà più, dove le è stato chiesto quale, secondo lei, sarà il futuro delle coppie nate nel Grande Fratello dopo la fine del reality. Mai come quest’anno, infatti, il programma ha visto sbocciate tante storie d’amore nel corso dei mesi: Shaila e Lorenzo, Javier ed Helena, Giglio e Yulia, Chiara ed Alfonso. Con l’avvicinarsi della finale, gli spettatori vogliono capire quali di queste storie dureranno anche fuori dalla casa. Le parole di Pamela hanno spiazzato il pubblico e fatto arrabbiare il fandom di Tommaso e Maria Vittoria, i Tommavi.

“Vi dico una cosa su Mariavittoria”. Grande Fratello, Pamela interviene a sorpresa e i Tommavi protestano

“A MariaVittoria di Tommaso importa poco, ha capito che la loro ‘ship’ poteva darle visibilità. Chi sembra davvero coinvolto è Tommaso, che in Spagna si è reso conto di sentire la sua mancanza e ha voluto dare un significato più serio alla relazione. Lei gli è affezionata, ma non è interessata davvero e si è avvicinata perché ha intuito il suo potenziale. Prima diceva che lui era troppo giovane e non voleva legarsi, ma ha avuto molta sintonia con Javier e Alfonso. Secondo me, fuori dal programma la coppia non durerà, ma la colpa non sarà di Tommaso“.

Dopo aver sentito l’intervista di Pamela, i fan di Tommi e Mavi sono insorti. In tanti hanno scritto a Pamela via social. A una di loro, l’ex ballerina di Non è la Rai ha così risposto: “Carissima, non è cattiveria, è percezione. È proprio perché voglio bene ad entrambi che non vedo Mavi così presa come lo è Tommaso per lei. Detto questo, se poi tra loro durerà, meglio così, ne sarei felicissima. E non solo io penso questo, ma anche la nonna e le persone vicine a lui. Non è cattiveria, è presa di coscienza“.

In un’altra intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, Pamela ha detto la sua anche su Shaila e Lorenzo: “Secondo me, tra il vincere il Grande Fratello e stare con Shaila fuori, oggi Lorenzo sceglierebbe di vincere il programma, ma credo che anche lei farebbe lo stesso“. Su di loro, ha aggiunto: “Shaila e Lorenzo, secondo me, non riusciranno a portare avanti la storia, spero di sbagliarmi. Li ho visti soffrire entrambi per amore, anche se il più delle volte è stato un ferirsi a vicenda