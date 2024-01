Incredibile possibile svolta al Grande Fratello per Garibaldi. Il concorrente, in maniera implicita, avrebbe confermato di aver avuto un rapporto intimo con una gieffina. Ne ha parlato nella mattinata del 26 gennaio con Varrese, che gli aveva chiesto cosa fosse successo sotto le coperte con lei. E la risposta del 31enne bidello è stata a dir poco allusiva.

E ora in rete si è scatenato il putiferio, visto che tutti sono ora alla ricerca di prove ufficiali. Intanto, sta già circolando una foto proveniente dalla casa del Grande Fratello, in cui c’è Garibaldi a letto con questa ragazza. Ma che si sia stato addirittura un rapporto intimo nessuno se lo immaginava, eppure la conversazione con Massimiliano ipotizzerebbe proprio questo.

Grande Fratello, Garibaldi avrebbe avuto un rapporto intimo con una gieffina

La scoperta è stata fatta da alcuni utenti del Grande Fratello, che hanno pubblicato un video ritraente appunto Garibaldi e Varrese intenti a dialogare. Ad un certo punto l’attore gli ha chiesto: “Ma che hai combinato a letto?“. E subito Giuseppe ha fatto immaginare un rapporto intimo perché ha esclamato: “Tutto quello che uno può combinare dopo cinque mesi“.

Potrebbe quindi esserci stato del sesso, anche se non abbiamo certezze in merito, tra Garibaldi e Perla. Come riportato da un internauta su X: “Ma ha tromb*** con Perlina? Oddio!!!!”. Un’altra utente ha aggiunto: “Max pessimo, ma Peppe schifoso. Ha fatto intendere chissà che ha fatto”. Altri infatti avrebbero prontamente smentito questa ipotesi.

C’è stata infatti una risposta eloquente di un altro segua del GF: “Penso non abbiano fatto proprio niente, però hanno fatto intendere di sì per come hanno parlato“. Vedremo se Perla, quando verrà al corrente della situazione, fornirà la sua versione.