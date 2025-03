“Cosa faranno fuori da qui”. Grande Fratello, Helena smaschera Zeudi e Chiara

Nelle ultime ore al Grande Fratello Helena ha voluto fare una confidenza a Jessica. Parlando con la cantante, si è soffermata sul rapporto tra Zeudi e Chiara ed è arrivata ad una conclusione che potrebbe trovare d’accordo una larga fetta di pubblico. Si è trattato di una premonizione su cosa succederà una volta terminato il programma.

Nella casa del Grande Fratello Helena ha rotto il silenzio su Zeudi e Chiara e ha rivelato una cosa interessante sulle due coinquiline. I fan della modella brasiliana hanno subito condiviso la sua opinione, mentre le Zelena e i sostenitori della Cainelli non l’avranno presa benissimo.

Leggi anche: “Chiara, fidati: lunedì…”. Grande Fratello, Zeudi anticipa la notizia bomba all’amica





Grande Fratello, Helena su Zeudi e Chiara: “Lo faranno appena uscite”

Chi stava guardando la diretta quotidiana del Grande Fratello ha captato la conversazione tra Helena e Jessica. Riferendosi a Zeudi e Chiara, che attualmente sono amiche, la Prestes ha voluto dire la sua su ciò che dobbiamo aspettarci quando i riflettori del reality show si spegneranno.

Queste le parole di Helena sulle rivali Chiara-Zeudi: “Fuori di qui saranno amiche fino al 2024, cioè mai“. In maniera ironica ha quindi detto che il rapporto di amicizia tra le due gieffine non durerà affatto e che si concluderà non appena la trasmissione sarà conclusa definitivamente.

Hele a Jessica: “ Zeudi e Chiara fuori di qui saranno amiche fino al 2024 cioè mai”



PRESTES HAI DIVORATO👑💅#heleners #grandefratello pic.twitter.com/2ah6DCD40k — lorenza_farone (@FaroneLore20850) March 28, 2025

Staremo a vedere se ciò che ha detto Helena sarà la verità oppure se il legame amichevole tra Zeudi e Helena proseguirà.