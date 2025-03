Importante conversazione al Grande Fratello tra Zeudi e Chiara a pochissimi giorni dalla finale. Proprio l’ex Miss Italia ha voluto dire una cosa importante alla coinquilina, anticipando cosa succederà il 31 marzo, quando Alfonso Signorini condurrà l’ultima puntata di questa edizione.

Al Grande Fratello Zeudi ha ascoltato attentamente quanto detto da Chiara, ma la sua risposta è stata totalmente diversa. La Di Palma è consapevole che potrebbe accadere qualcosa di significativo alla Cainelli, quindi da parte sua è arrivata una sorta di rassicurazione.

Grande Fratello, Zeudi a Chiara: “So cosa ti succederà lunedì”

Non ha dubbi quindi Zeudi sul verdetto che arriverà lunedì 31 marzo, quando Chiara si troverà di fronte all’importante ballottaggio con Mariavittoria per un posto tra i finalisti. La fidanzata di Alfonso D’Apice ha detto: “Non vinco il Grande Fratello amo, ma non divento neanche finalista“.

Ma Zeudi ha subito smentito la frase dell’amica, infatti rivolgendosi a Chiara ha esclamato: “No, no, no, tu diventi finalista“. Quindi, secondo la modella non ci sarebbero dubbi sul successo della Cainelli e la conseguente sconfitta di Mariavittoria, che uscirebbe definitivamente dalla casa.

Chiara: non vinco il grande fratello amo, non divento neanche finalista



Zeudi: NO NO NO NO, NO NO NO NO,TU DIVENTI FINALISTA!!!



AVETE SENTITO O NON AVETE SENTITO?

VI DOVETE METTERE IN TESTA CHE ABBIAMO UNA MISSIONE🫵#zelena #zeudiners #zeuchi pic.twitter.com/oUtGSGSgmL — PEERA RAM (@PEERA_RAM_DUDI) March 29, 2025

Non resta che aspettare la finale del GF per capire se la previsione di Zeudi si rivelerà giusta oppure se a sorpresa MaVi befferà Chiara, eliminandola dal gioco.