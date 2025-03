“Cosa fa senza Shaila…”. Grande Fratello, Jessica e Mavi sgamano Lorenzo e corrono a dirlo in confessionale

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha sorpreso tutti mettendosi a pulire la casa da cima a fondo, un comportamento che ha lasciato particolarmente perplesse Jessica Morlacchi e Mariavittoria. Quest’ultima è rimasta sbalordita dal suo comportamento e in confessionale ha spiegato cosa, secondo lei, sta succedendo al concorrente, primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Secondo Mavi, ora che non può più recitare insieme alla fidanzata Shaila Gatta, Lorenzo avrebbe iniziato a pulire la casa per cercare di guadagnarsi la simpatia del pubblico: “Il fatto che non può più fare l’attore perché Shaila è uscita e non ci stanno più clip da girare, adesso si è messo a lavare tutta casa… Si aprirà una ditta delle pulizie”.

Anche Jessica Morlacchi ha voluto dire la sua riguardo al comportamento di Lorenzo. Nel confessionale, dopo aver assistito a un altro acceso confronto tra Lorenzo e Helena, la cantante non ha nascosto il suo scetticismo, suggerendo che il suo comportamento sia una strategia per attrarre l’attenzione dei telespettatori: “I giochi sono belli che fatti… Si sa già chi è il preferito, chi vincerà… Datti una calmata… Mettiti a dormire”, ha detto la cantante con la sua solita ironia pungente.

Jessica ha poi sottolineato che, fino a quel momento, Lorenzo non era certo conosciuto per la sua smania di pulizia in casa: “Non abbiamo mai fatto queste cose, e adesso dobbiamo farle? Lui poi è famoso per mangiare e fare qualsiasi cosa e lasciare il piatto in giro per la Casa”.

Jessica “Lorenzo sta pulendo perfino le docce, DITEGLI CHE ORMAI I GIOCHI SO BELLI CHE FATTI”



Mavi “secondo me ha capito che con l’attorialità gli è andata male e ora si dà ALL’IMPRESA DI PULIZIE”



VI PREGO QUESTE PAZZE #morline #tommavi #heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/5O6NylsYGX — saffron.tales (@FitAlchemy) March 25, 2025

Jessica che Mariavittoria hanno sollevato dubbi sul fatto che Lorenzo stia tentando di apparire sotto una luce diversa agli occhi del pubblico in vista della finale del programma. In un confessionale, Lorenzo ha spiegato di voler approfittare di questa ultima settimana per cercare di giocarsi tutte le sue carte: “A questo punto siamo lì… Questa è l’ultima settimana e sono rimasto solo senza la mia dolce metà… Allora giochiamo… Punto al primo posto già che ci sono, poi magari arrivo al quinto, intanto però punto al primo e vediamo che succede… È un gioco e giochiamo”.