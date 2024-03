L’ultima settimana nella casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono stati mandati nel tugurio e ovviamente c’è stata molta curiosità nel rivedere unite una delle prime coppie della casa. Come tutti sanno, i due hanno avuto un flirt, poi finito con degli strascichi molto pesanti, tra liti e ripicche. Qualcosa è cambiata quando l’attrice è stata incoronata la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello.

Per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stato un momento di confronto: “È l’unica persona per cui c’è stata un’attrazione e dei sentimenti. Oramai siamo arrivati alla fine e con i se e con i ma non si può fare nulla. È una donna adulta, matura, intelligente, vuole al suo fianco un uomo che non le fa mai mancare nulla, ma sai in passato tra la differenza d’età, l’inesperienza, i modi di pensare diversamente e le varie letture mi sentivo molto più debole rispetto a lei”, ha detto Giuseppe.

Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi spiegano cosa è successo nel tugurio

“Mmi hai toccato il cuore, questo legame tra voi era sincero. Quando sono in ballo i sentimenti il resto non conta, conta la sincerità e il cuore buono. C’è un sogno nel tuo futuro? C’è qualcosa che ti piacerebbe che coinvolga anche Beatrice?“, ha detto dallo studio Cesara Buonamici, con Garibaldi che ha risposto: “Tutte le cose che dovrò affrontare dovrò farlo grazie e insieme a lei. Per me è stata indispensabile dentro e lo sarà anche fuori. È successo un abbraccio e un bacio sulla guancia“.

Beatrice Luzzi ha parlato nel segreto del confessionale, per lei Giuseppe Garibaldi è stato molto importante ed è stato importante ritrovarsi dopo i mesi di liti e incomprensioni: “Ci siamo ritrovati soli e finalmente abbiamo fatto un recap di questi mesi andando a toccare tanti piccoli punti che erano rimasti sospesi a cui tenevo particolarmente. È stato importantissimo ritrovarci”.

Ma cosa è successo nel tugurio? Questo è quello che il pubblico si è chiesto, dopo aver visto i due sparire dallo sguardo indiscreto dalle telecamere dietro la porta del saloon. Signorini ha incalzato il bidello e lui ha risposto imbarazzato: “No, niente, un abbraccio e un bacio sulla guancia. Tutto qua, davvero”. Anche Beatrice Luzzi ha confermato questa versione: “Allora, intanto vorrei chiarire… anche se non è bello. Per prima cosa vorrei dire che mi sono molto commossa, è stato molto bello. Il finale… non pensate sia chissà cosa. Mi ha dato dei piccoli baci sulla guancia, ci tengo a dirlo per onor di chiarezza”.