Negli ultimi giorni, la tensione nella casa del Grande Fratello ha raggiunto livelli altissimi, con continui scontri tra le due fazioni rimaste. Da un lato ci sono Helena, Jessica, e Mariavittoria, dall’altro lato la fazione composta da Zeudi, Chiara e Lorenzo, tutti coinvolti in una lotta icontinua, in particolare contro la modella brasiliana, che ha conquistato la finale la scorsa settimana. I contrasti sono evidenti, e la lunga permanenza nella casa non ha fatto altro che alimentare le frustrazioni.

Le liti sembrano non avere fine, con i concorrenti che, ormai stanchi di stare rinchiusi in casa, non si trattengono più nel fare critiche reciproche. Ma anche fuori non si scherza, perché molti degli ex concorrenti sembrano essere ai ferri corti, come Javier e Alfonso. Qualche giorno fa è uscita l’indiscrezione sui due.

Grande Fratello, Javier: “La verità tra me e Alfonso D’Apice”

“Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono! – ha detto l’esperto di gossip Amedeo Venza – E se ne sono dette di ogni! Se negano ho le prove. Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire su Instagram Alfonso e poi glielo ha tolto il segui! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore“.

Poche ore dopo però fra i follower di Alfonso D’Apice è riapparso Javier. “Javier ha rimesso il segui dopo aver visto le storie. Abbiamo persone del fandom che monitorano tutto e ha fatto bene. Lui cerca sempre di evitare i conflitti. Così si fa. È un bravo ragazzo, molto educato“, ha commentato nuovamente l’esperto di gossip che aveva dato la notizia sulla lite dei due ex concorrenti del Grande Fratello. Dopo l’indiscrezione, Javier non ha perso tempo e ha voluto dire la sua, rispedendo al mittente l’indiscrezione che lo aveva visto protagonista. Sempre in toni pacati, come suo solito, il pallavolista argentino ha spiegato che con Alfonso non c’è stata nessuna lite e, anzi, alla fine della semifinale i due si sono abbracciati affettuosamente.

“Smentisco tutte le voci: non ho mai litigato con Alfonso. Anzi, appena uscito dallo studio, ci siamo abbracciati e gli ho detto “Ti voglio bene”, e lui ha risposto “Anche io”. Certo, dovremo chiarire alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato, né avuto battibecchi. Ragazzi, non c’è odio, quindi non mettetecelo voi. Va tutto bene con Alfonso e non vedo l’ora di rivederlo domenica o lunedì. È normale che, non andando d’accordo con le rispettive fidanzate, ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che tra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema”.