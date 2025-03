Mai così tante coppie al Grande Fratello. Sta per finire anche questa edizione, una delle più lunghe della storia del reality: lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5 si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione. Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, MariaVittoria Minghetti, Chiara Cainelli ed Helena Prestes: chi la spunterà?

Di certo alcuni di loro hanno qualcuno ad aspettarli fuori. Per Lorenzo c’è Shaila, protagonista di molti gossip in questi giorni circa la sua relazione col modello; per Chiara c’è Alfonso, per Helena il suo amato Javier, che come abbiamo raccontato anche su queste colonne ha rivelato che appena finirà tutto “ci chiudiamo e stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose”.

GF, sorpresa a casa di MaVi

E poi: “Vinca o non vinca non importa, la prima cosa che farò è dire ‘ok ragazzi’ noi due andiamo in macchina”. Anche MariaVittoria, che prima di accedere all’ultimo step dovrà vincere il televoto contro Chiara ha un fidanzato fuori. È Tommaso Franchi.

L’idraulico toscano è uscito da qualche settimana e si è subito distinto fuori dalla casa. Ha prima cancellato tutti i post relativi alla sua esperienza nella casa, poi ha tolto il ‘segui’ ad Alfonso Signorini. Ma non ha mai mancato di manifestare amore e nostalgia verso la dottoressa.

Ha ribadito che non vede l’ora di riabbracciare la sua MariaVittoria anche in una recentissima intervista alla pagina social “Helevierenonsolo”: “Certo che mi manca Mavi! Sono stato con la sua migliore amica Mariapia a casa sua a portarle i regali. Quelli buffi che piacciono a lei”. Insomma, appena uscita la dottoressa avrà una bella sorpresa a casa sua… E chissà anche che non vinca il reality contro ogni previsione.