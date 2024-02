Al Grande Fratello una delle protagoniste è stata Fiordaliso, che poi ha preferito però ritirarsi dal programma perché ormai stanca. A poche ore dalla nuova puntata in diretta si è soffermata soprattutto su Mirko e Perla e ha raccontato un importante retroscena. In particolare, ha fornito qualche dettaglio in più su Brunetti, infatti lei ha capito perfettamente cosa voglia dalla Vatiero.

Anche fuori dalla casa del Grande Fratello si continua a parlare di loro, infatti ci ha pensato Fiordaliso a rilasciare un’intervista su Mirko e Perla a Casa Chi. Ma è stato anche citato un altro concorrente che potrebbe creare qualche grattacapo. E la cantante ha spiegato cosa potrà succedere, secondo lei, nei Perletti da qui al futuro. Dichiarazioni molto significative.

Grande Fratello, Fiordaliso rompe il silenzio su Mirko e Perla

All’esterno del Grande Fratello Fiordaliso è intervenuta su Mirko e Perla e lei ha notato qualcosa di parecchio interessante: “Era ora che Mirko e Perla tornassero insieme, ci hanno fatto penare per cinque mesi. Secondo me quando è entrato lui non era ancora così sicuro, poi frequentando Perla in quei giorni lì adesso è proprio cotto, io l’ho visto quando è uscito dallo studio, è proprio cotto. Adesso è più cotto lui di lei”.

E poi Fiordaliso si è soffermata anche sull’arrivo di Alessio Falsone, che si è avvicinato notevolmente a Perla: “Alessio è quello che si è fuso di più con i ragazzi, rispetto a Simona, infatti non so se verrà nominato. Anche io se fossi stato Mirko sarei stata gelosa di Perla, perché anche se tra loro c’è solo amicizia c’è qualcosa che non mi convince anche a me. Però Mirko è entrato giusto per mettere i paletti, non è paura, è una sana gelosia, anche perché Perla lo ha sempre amato, parlava solo di lui, ma non era sicura che lui la amasse”.

fiordaliso: “è proprio cotto, adesso è più cotto lui di lei”



E infine l’ex gieffina ha concluso: “L’ho visto anch’io che quando è entrato era freddo, ma forse il giorno che lui è uscito ha capito che era pericoloso lasciarla lì e le ha detto ti amo, così stai buonina. Io l’ho visto ieri ed era abbastanza sotto, piangeva, ha preso una tranvata. Ho visto meno innamorata Perla, lei lo ha sempre amato, però ho visto più innamorato lui. Perla non farà mai niente, se ci fosse una mezza scintilla con lui Perla la spegne“.