Puntata di Affari tuoi molto commentata ieri sera sui social. Per la prima volta al gioco dei pacchi condotto da Amadeus ha partecipato una coppia gay. Il concorrente si chiamava Gianmarco e veniva dalla provincia di Oristano, in Sardegna. Insieme a lui c’era il suo compagno Alessio. Tanti i telespettatori a fare il tifo per i due e per la ventata di novità. “Dovrebbe essere la normalità”, uno dei commenti.

Gianmarco era da 12 giorni tra i pacchisti. E ieri sera è stato finalmente estratto per tentare per tentare di vincere i 300 mila euro. Si è presentato dicendo che nella vita lavora in un supermercato. Alla fine non ha ottenuto il premio più alto, ma è tornato a casa comunque con una bella cifra. “Abbiamo vari progetti insieme”, ha spiegato il concorrente riferendosi alla sua relazione con Alessio.

Leggi anche: “Piango, non posso fare altro”. Amadeus non resiste e sorprende il pubblico di Affari tuoi





Il pubblico sui social è stato colpito dalla presenza dei due: “Finalmente una coppia Gay”. Di solito infatti si vedono coppie etero, oppure concorrenti accompagnati da amici o parenti stretti (genitori, fratelli, sorelle).

I commenti tutti entusiastici: “Stasera splende l’arcobaleno su #AffariTuoi”. “Stasera #AffariTuoi è più bello del solito. Alla faccia degli omofobi”. “Ama è talmente potente che sbatte una coppia omosessuale alle ore 20.45 su Rai1. Amo tutto questo #affarituoi”. Qualcuno dei telespettatori è rimasto anche colpito dal concorrente: “ Un Gianmarco dagli occhi profondi, sorriso affascinante e sopracciglia perfette abbiamo il suo Instagram??”. “Grazie Ama per aver portato questa coppia gay in prima serata e far scoppiare i fegati soprattutto agli omofobi”.

Gianmarco e Alessio hanno spiegato di stare insieme da due anni, per la precisione dal 9 ottobre 2022. In realtà il primo doveva venire in studio accompagnato dalla nonna ma il nipote ha spiegato che la donna ha in questo periodo dei problemi di salute.

Amadeus che con il governo di destrissima ci piazza la prima coppia gay nella storia di affari tuoi nel preserale del sabato santo.

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 pic.twitter.com/U7cBGFp53q — Armando_ (@arm_donofrio) March 30, 2024

Dopo la presentazione, Alessio si è alzato, ha dato un bacio sulla guancia a Gianmarco e si è posizionato al suo fianco per tutta la puntata. Tra un tiro e una offerta da parte del dottore i due sono rimasti quasi sempre mano nella mano, alla fine c’è stato anche un abbraccio e un bacio in bocca.

La loro gara con la sorte era andata abbastanza bene fino alla fine. I due erano arrivati praticamente a un passo dai 300 mila euro, dopo aver rifiutato una serie di offerte fino a 60 mila euro. Poi la gara è girata con la chiamata del pacco 14. A quel punto restavano solo il pacco con dentro un euro e uno da 75mila euro. Il dottore ha fatto una ultima offerta da 30 mila euro. Gianmarco ha preferito accettare. C’è stato un po’ di dispiacere perché si è scoperto che il loro pacco (il numero 11 legato alla data di nascita della nonna del concorrente e a quella di uno zio a cui era particolarmente legato) conteneva proprio i 75mila euro. Ma Gianmarco e Alessio hanno comunque vinto.