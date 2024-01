Sandra Milo, una delle ultime dive italiane, è morta lunedì 29 gennaio 2024. A dare la notizia della sua scomparsa i figli Debora Ergas e Ciro e Azzurra De Lollis: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady”.

La scomparsa di Sandrocchia, soprannome dato dal regista Federico Fellini, ha lasciato tutti senza parole. Negli ultimi tempi aveva registrato le puntata di “Quella brave ragazze” insieme a Mara Maionchi e Marisa Laurito in cui aveva mostrato, come sempre, tanta grinta e anche forza, nonostante i suoi 90 anni. Sandra Milo ”è morta serenamente nel proprio letto, circondata dall’affetto dei suoi cari”, hanno scritto i figli dell’attrice su Facebook e Instagram, pubblicando anche una bellissima foto della madre.

Morte Sandra Milo, le parole strazianti del figlio: “Cosa è successo nelle sue ultime ore di vita”





Sandra Milo, Pierluigi Diaco rivela come stava prima di morire

In una delle ultime interviste, l’attrice aveva parlato della morte “Non ho paura di morire – aveva detto in un’intervista al Corriere – ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina», aveva detto l’attrice. La scomparsa di Sandra Milo ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta attraverso i suoi film e le sue partecipazioni televisive. L’attrice è stata ricordata in tante trasmissioni, dalla Vita in diretta, a Pomeriggio 5, passando per gli speciali andati in onda nella serata.

Nel pomeriggio anche Pierluigi Diaco, grande amico dell’indimenticabile attrice, ha voluto rendere omaggio alla sua memoria. Il conduttore di Bella ma, ha svelato alcuni dettagli sulla salute della Milo prima della sua scomparsa.

“È salita in cielo Sandra Milo, è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa – ha detto Pierluigi Diaco -. E io devo proprio ringraziarla per tante cose, tra cui per avermi insegnato che ogni momento doloroso lo si può affrontare con altruismo. Ho condotto più programmi con lei ed è stata sempre fonte di ispirazione e idee per me. Sono contento che nel 2021 abbia ricevuto il premio che meritava, quel David di Donatello che l’ha consacrata per quella che era, una grande artista”.

Pierluigi Diaco ha poi svelato le condizioni di salute dell’attrice prima della sua scomparsa. Dalla famiglia, il conduttore, amico di Sandra Milo, ha sempre avuto aggiornamenti e ha spiegato che l’attrice non stava bene: “Sono stato attraversato da una grande emozione stamattina. La verità è che non stava bene. Era a letto da parecchio tempo, curata dall’amore dei suoi tre figli. Ha voluto lasciare questa Terra nel suo letto, era il suo desiderio”, ha concluso Pierluigi Diaco.