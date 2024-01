Se la produzione del Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno chiuso un occhio finora, è probabile che per Rosy Chin sia arrivato il momento della resa dei conti. In questi giorni la concorrente è nell’occhio del ciclone per via del suo comportamento. Proprio ieri, mentre si trovava nella sala bagno con Giuseppe Garibaldi, la chef è stata sgridata dalla regia per aver violato il regolamento.

“Rosy, indossa il microfono!”, dice l’autore mentre Rosy Chin chiacchiera con Giuseppe Garibaldi. La chef è rimasta allora qualche istante in silenzio per poi ricominciare a bisbigliare qualcosa a Giuseppe. Ancora una volta l’autore è intervenuto: “Allora lo ripeto, Rosy metti il microfono, guarda che lo devi indossare”.

Grande Fratello, Rosy Chin e Anita parlano senza microfono sotto le coperte

Non è la prima volta che Rosy Chin viene beccata a parlare senza microfono o a eluderlo per parlare con alcuni concorrenti. Solo ieri la chef è stata protagonista di ben due episodi, quando è stata beccata a parlare in codice con Giuseppe Garibaldi e, in serata, quando si è nascosta all’interno dell’armadio di una camera per chiacchierare con il bidello calabrese e Marco Maddaloni. Il pubblico è rimasto molto deluso dal comportamento della chef.

Questa mattina Rosy Chin e Anita sono state beccate in chiacchiere sotto le coperte. Una scena ripresa dalle telecamere del Grande Fratello e che ha fatto innervosire, non poco, il pubblico a casa. “Chi ci sarà mai sotto il piumone alle 11.30 a parlare senza microfono? #grandefratello. Auguro di vero cuore una riduzione del budget……a causa di queste due. Tanto sperare in altro è inutile”, ha scritto un utente su Twitter.

Chi ci sarà mai sotto il piumone alle 11.30 a parlare senza microfono?#grandefratello

Auguro di vero cuore una riduzione del budget……a causa di queste due.

Tanto sperare in altro è inutile. pic.twitter.com/qsj0hWJEc3 — Lalla (@Lalla84455247) January 13, 2024

“Ma continuate pure a parlare senza microfono…prego continuate. PERCHÉ A QUANTO VEDO NESSUNO LE RICHIAMA”, scrive un altro utente sui social, mettendo in risalto il fatto che, in effetti, mentre le due parlavano nessuno dalla regia le ha richiamate. E ancora: “E ma loro possono stare senza microfono ….come sempre…brave Anita e Susy #GrandeFratello”.