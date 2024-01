I disturbi alimentari consistono in modalità di assunzione di cibo che compromettono lo stato di salute fisica o il funzionamento psicosociale di una persona. Vi sono diverse forme di disturbi alimentari che sono classificate tra i disturbi mentali. I disturbi dell’alimentazione possono infatti presentarsi in associazione ad altri disturbi psichici come ad esempio disturbi d’ansia e disturbi dell’umore.

Lo stato di salute fisica è quasi sempre compromesso a causa delle alterate condotte alimentari (per esempio restrizione alimentare, eccessivo consumo di cibo con perdita di controllo, condotte di eliminazione e/o compensatorie) che portano ad alterazione dello stato nutrizionale.

Grande Fratello, frasi choc sul cibo che mangia Perla

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono patologie complesse caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un’eccessiva preoccupazione per il peso con alterata percezione dell’immagine corporea. Questi aspetti inoltre sono spesso correlati e bassi livelli di autostima. Il delicato argomento è stato trattato in queste ore dal pubblico del Grande Fratell, rimasto senza parole per via delle frasi choc pronunciate da alcuni concorrenti nei confronti di Perla che parlava semplicemente di cibo.

La giovane concorrente del Grande Fratello è stata più volte punzecchiata ironicamente – e forse anche in maniera poco gradevole – da alcuni concorrenti sulle sue abitudini riguardanti il cibo. “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”, ha commentato Federico mentre Perla si rosicchiava le unghie. “Ma perché non posso mangiare?! Già che non ho cenato stasera…”, è stata la risposta di Perla, rimasta sconvolta dalla battuta, se così si può chiamare, del coinquilino.

Ma una ragazza deve veramente giustificare ció che mangia, arrivando pure a non cenare

CHE SCHIFO#perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/dpo7CXM6zT — la grinch di amici (@lagrinchopposta) January 11, 2024

SCHIFO SCHIFO SCHIFO

da notare anche il cambio espressione di Perla😭#perletti #grandefratello pic.twitter.com/ovECGT6sVh — la grinch di amici (@lagrinchopposta) January 11, 2024

Comunque, posso dire?! Anche se non sono un fan di Perla, questo continuo "scherzare" sul fatto che mangia troppo a me ha iniziato a stancare. Che pesantezza, mammamia! Anche basta 🤦‍♂️ #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/Xrzy3TH41d — IlSignorNessuno (@SirNessuno) January 12, 2024

La concorrente del Grande Fratello, evidentemente rimasta male dalla frase di Federico, si è poi sfogata con Giuseppe Garibaldi: “Io ci rido, ma ci sono molte ragazze che ci seguono e che non sono forti come me”, ha detto sfogandosi. Il pubblico del GF ha fatto notare che alla lista delle persone che hanno ironizzato sulle abitudini alimentari di Perla ci sono anche Paolo Masella e Marco Maddaloni.

Sui social tanti i commenti di supporto a Perla. “Non sono una fan di Perla, ma tutte le battute che le stanno facendo sul cibo sono veramente orribili e il messaggio che passa andrebbe bloccato subito. Perla è bella così com’è e la sua sicurezza è un esempio per tante ragazze che la prendono come modello”, “Ma come si fa a fare commenti del genere quando c’è gente che ci si ammala?”, si legge sui social, dove il pubblico ha criticato le parole dei concorrenti, evidentemente dotati di poco tatto visti anche i precedenti con il lutto di Beatrice Luzzi.