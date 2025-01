Al Grande Fratello, l’atmosfera è più tesa che mai, ma tra accuse, bollitori lanciati e litigi, una nuova trama sentimentale sta tenendo banco: il rapporto tormentato tra Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso, complicato ulteriormente dalla presenza di Maxime Mbanda. Bernardo Cherubini, fratello del celebre cantante Jovanotti, ha confessato di provare una forte attrazione per Amanda Lecciso, ma i suoi tentativi di corteggiarla sembrano scontrarsi contro un muro di ambiguità.

Amanda non si dichiara apertamente disinteressata, lasciando Bernardo in un limbo di speranze e frustrazioni. Nonostante respinga le sue avances, la coinquilina non ha mai avuto il coraggio di dirgli chiaramente che la loro relazione non potrà andare oltre. Questo atteggiamento, secondo Shaila Gatta, è poco corretto: “Se non prova interesse, dovrebbe dirglielo chiaramente”, ha commentato l’ex velina durante una conversazione con Bernardo e Jessica Morlacchi.





La situazione è degenerata quando Bernardo ha cercato di baciare Amanda contro la sua volontà, un gesto che ha aggiunto ulteriore tensione in una Casa già carica di nervosismo. Nonostante la delusione per i comportamenti della donna, Bernardo non nasconde il suo disappunto per quello che considera un tentativo di Amanda di farlo ingelosire: “Si è buttata su Maxime abbracciandolo da dietro proprio davanti a me”, ha raccontato, evidenziando un gesto che ha interpretato come una provocazione.

Come se la situazione non fosse già abbastanza complicata, Maxime Mbanda ha ammesso a tavola di essersi preso una cotta per Amanda nei primi giorni nella Casa. “Capisco perché Bernardo sia così preso da lei. Anche io per cinque giorni ho perso la testa”, ha confessato l’atleta. Tuttavia, Maxime ha deciso di mettere da parte i suoi sentimenti per non complicare ulteriormente le dinamiche all’interno del reality. Amanda, tra un sorriso e una battuta, ha accolto la confessione con leggerezza: “Mi hai conosciuta meglio e hai capito che era meglio lasciar perdere!”, scherzando sulla situazione.

ma quando amanda non è stata chiara con bernardo? è lui che è ossessionato da lei e alla sua età non accetta un rifiuto detto con educazione, evidentemente servono modi più bruschi così smette di infastidirla pic.twitter.com/Fd8HnmaRJF — ice (@Ice_phoen1x) January 5, 2025

Al momento, Amanda sembra legata a Maxime solo da un’amicizia, ma la sua influenza sulla Casa e i sentimenti che suscita negli altri concorrenti continuano a creare tensioni e dinamiche imprevedibili. Riuscirà Bernardo a far breccia nel cuore della Lecciso, o sarà Maxime a tornare sui suoi passi per provare a conquistarla di nuovo? Quel che è certo è che la trama sentimentale tra i tre protagonisti continuerà a far discutere, aggiungendo un pizzico di romanticismo (e caos) a un’edizione del Grande Fratello già ricca di colpi di scena.