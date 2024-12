La cacciata di Alessio il tronista, l’addio di Mario Cusitore, le segnalazioni su Fabio il cavaliere di Gemma Galgani e ora “il delirio” a Uomini e Donne. Lo dicono le anticipazioni, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni. È successo un vero caos in studio a quanto pare e al centro ci sono due protagonisti del trono over. E si è partiti proprio da lì, con la chiusura definitiva tra Gemma Galgani e Fabio Cannone.

I due si sono di nuovo confrontati, la dama ha avuto un crollo emotivo ma non c’è stata nessun ritorno di fiamma, si scopre dalla registrazione del 4 dicembre. Ampio spazio anche al trono classico, soprattutto quello di Michele Longobardi: il tronista ha ricevuto in camerino la visita di Veronica che ha deciso di ritornare in studio.

UeD, il “delirio”: “Mi ha messo le mani nelle mutande”

Ma la parte più incredibile è arrivata quando al centro dello studio si è seduta Gloria Nicoletti. Maria De Filippi le ha dato modo di parlare con Maurizio: la dama ha accusato il cavaliere di essere privo di contenuti ma quest’ultimo ha insistito per avere un faccia a faccia e spiegare cos’è accaduto.

A quel punto la rivelazione choc: Gloria ha raccontato di essersi seduta in braccio a Maurizio e quest’ultimo ha rivelato dettagli intimi sulla loro frequentazione arrivando a dire e sottolineare che “lei gli avrebbe messo le mani nelle mutande”.Da lì sarebbe scoppiato il caos più totale al centro dello studio.

Gloria in maniera seccata ha smentito Maurizio che invece è rimasto fermo sul punto. La dama ha inveito contro il cavaliere dandogli del falso e del bugiardo, mentre Gianni Sperti l’ha accusato di aver fatto una brutta caduta di stile perché avrebbe dovuto tenersi tutto per sé. Insomma, “il delirio”, come sottolinea il blogger Lorenzo Pugnaloni, ma in tv lo vedremo fra qualche settimana.