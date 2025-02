Ha del clamoroso l’indiscrezione che sta emergendo fuori dal Grande Fratello. Ad essere travolta dal gossip è l’ex concorrente Yulia, con il suo fidanzato Giglio che non può aver ancora saputo niente dato che si trova nel reality show. Ma quando lo verrà a sapere non potrà certamente esultare e dovrà necessariamente chiedere spiegazioni immediate alla ragazza.

Già nelle scorse puntate del Grande Fratello Signorini aveva provato a fare chiarezza sulla vita sentimentale di Yulia, con lei che aveva smentito baci con un ragazzo durante la notte di Capodanno. Giglio era stato quindi tranquillizzato, ma il nuovo rumor sul conto della Bruschi non potrà far dormire sonni tranquilli al gieffino.

Leggi anche: “Esce, se ne va”. Grande Fratello, Lorenzo fa il nome del concorrente e scoppia la polemica





Grande Fratello, bomba gossip di Yulia: “Lei con l’ex”

La modella, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, potrebbe essere tornata insieme all’ex fidanzato stando all’incredibile retroscena scoperto dalll’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima è stata contattata da una sua follower, che ha postato un paio di post dell’ex partner Simone Costa. E c’è stato un dettaglio che ha fatto rimanere tutti senza parole.

L’ex di Yulia ha pubblicato queste frasi: “Nella vita essere se stessi paga sempre. Le bugie hanno le gambe corte. La verità arriva quando vuole, la verità, la verità”. E ha taggato Alfonso Signorini sui social. Ma gli utenti hanno notato un altro particolare inaspettato: “Il cappotto che indossa dovrebbe essere della stessa Yulia“.

Resta da accertare con sicurezza se quel cappotto appartenga realmente a Yulia. Nel caso in cui fosse vera questa indiscrezione, bisognerebbe capire perché si siano incontrati e per quale motivo lei lo avrebbe dato a Simone.