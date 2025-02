Javier e Helena, arriva il messaggio aereo. Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro che della passione esplosa tra i due inquilini della Casa del Grande Fratello. Dopo la ‘mossa’ di Zeudi Di Palma, che si è fatta da parte invitando i due a vivere senza problemi la loro relazione, l’atleta argentino e la modella brasiliana sembrano essersi lasciati andare. Anche se c’è chi continua a nutrire dubbi sull’autenticità della storia.

Nonostante i tentennamenti e il rifiuto di considerarsi fidanzati da parte di Javier, è chiaro che qualcosa sia cambiato. Il pallavolista argentino ha confessato di provare qualcosa di forte per la gieffina, pur precisando di non voler etichettare il loro rapporto: “Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro” ha detto. E adesso, anche da fuori arriva un messaggio proprio sulla coppia.

Il messaggio aereo per Javier e Helena: cosa c’era scritto

La mattina di giovedì 6 febbraio è iniziata con una sorpresa per gli inquilini della Casa. Il primo aereo della giornata è volato sopra il giardino del GF con un messaggio per Javier Martinez e Helena Prestes. Questo il contenuto: “H & J ❤️CALL IT MAGIC, CALL IT TRUE” e cioè “Helena e Javier ❤️ chiamala magia, chiamala verità“. Insomma sono in tanti a credere nell’amore tra i due, altro che messa in scena.

Subito Maxime, Stefania, Federico e Chiara hanno notato l’arrivo dell’aereo visto che si trovavano in giardino. Hanno rivolto lo sguardo verso l’alto e chiamato immediatamente i dirette interessati per far vedere loro il messaggio e godersi l’inaspettata sorpresa.

Naturalmente i due sono stati felici di ricevere questo messaggio: “Che bello” ha esclamato Javier Martinez, cingendo tra le sue braccia la modella. Gli altri hanno partecipato con trasporto, sorrisi e applausi di tutti i presenti. Javier e Helena si sono baciati e hanno nuovamente confermato che davvero tra loro c’è un sentimento sincero. “È vero, è pura magia” le parole di Helena che poi ha salutato i fan: “Grazie a tutti”.

