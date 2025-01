Nel Grande Fratello, le tensioni continuano a crescere, con Helena Prestes al centro di un nuovo vortice di polemiche. Alcuni video emersi dalla diretta hanno svelato che un gruppo di concorrenti starebbe pianificando un’azione collettiva contro di lei. La situazione, già delicata dopo gli eventi degli ultimi giorni, rischia di esplodere ulteriormente. Helena Prestes, una delle concorrenti più discusse e probabilmente tra le più forti di questa edizione, ha vissuto momenti difficili dopo un acceso confronto con Ilaria Galassi e una serie di provocazioni da parte di Jessica Morlacchi. L’episodio clou è stato il lancio di un bollitore pieno d’acqua da parte di Helena, un gesto che ha diviso sia la Casa sia il pubblico.

Nonostante il pentimento espresso dalla modella brasiliana, il gesto ha generato un dibattito acceso: c’è chi ritiene che il programma debba prendere provvedimenti severi e chi, invece, la difende. La produzione dovrebbe esprimersi ufficialmente durante la puntata di mercoledì, ma nel frattempo, alcuni concorrenti sembrano decisi a intervenire personalmente. Durante la serata, Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Shaila Gatta si sono riuniti in piscina per discutere proprio di Helena Prestes. I loro commenti, ripresi dalle telecamere, hanno lasciato intendere l’intenzione di agire come gruppo compatto.





Helena Prestes, il piano di tutti gli altri per farla “fuori”

Tommaso ha dichiarato: “E si potrebbe dire tutti questa cosa e a quel punto se la facciamo tutti avrebbe senso. Quindi se lo vogliamo fare si fa tutti, perché farlo da soli non ha senso ragazzi”. Lorenzo ha rincarato la dose, aggiungendo: “Ma io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro, io vorrei così tanto. Questo è l’unico modo”. Anche Shaila Gatta si è espressa, mostrando preoccupazione per l’immagine del gruppo: “Siamo tutti professionisti e non siamo al macello, quindi sinceramente queste figuracce anche no”.

I video della discussione sono stati condivisi sui social e hanno suscitato indignazione tra i fan della modella. Lo staff di Helena Prestes ha pubblicato uno dei filmati con una chiara condanna: “Fino a che punto possiamo chiamare questo ‘intrattenimento’? No al bullying”. Gli utenti si sono divisi tra chi sostiene che il gruppo stia esagerando e chi ritiene che Helena debba essere squalificata per il suo comportamento. Il dibattito, tuttavia, mette in luce una domanda più ampia: quando le dinamiche del reality show superano il limite del divertimento e sfociano in atti di bullismo?

Schifo vergogna !!

Lorenzo ha paura di Helena allora anche i concorrenti dovrebbero aver paura di lui per il suo passato da delinquente, le cui reazione furiose al #grandefratello le abbiamo viste tutte… pic.twitter.com/EHvSPnFcHg — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) January 5, 2025

La decisione ora spetta alla produzione del Grande Fratello. Se il programma non dovesse prendere provvedimenti contro Helena, come temono alcuni concorrenti, la situazione potrebbe degenerare ulteriormente. Il pubblico attende con impazienza la puntata di mercoledì per capire quale direzione prenderà questa intricata vicenda. Con la tensione ormai alle stelle, il Grande Fratello si trova davanti a una sfida: riuscirà a gestire questo delicato equilibrio tra intrattenimento e rispetto?

