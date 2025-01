Dopo giorni di tensioni crescenti, la Casa del Grande Fratello ha vissuto una serata di tregua, grazie a una festa organizzata dal programma. Tra musica e balli, l’atmosfera sembrava rilassata, ma una battuta di Lorenzo Spolverato ha innescato una nuova ondata di polemiche sui social. Il gieffino milanese, improvvisatosi vocalist durante il party, si è lasciato sfuggire alcune frasi che hanno fatto infuriare i fan di Helena Prestes: “La brasiliana si è fatta male. La brasiliana è ubriaca, sta esagerando. Viva la flotta (i fan di Javier Martinez)”.

Le parole di Lorenzo non sono passate inosservate, scatenando una vera e propria guerra tra i fan club. I sostenitori di Helena Prestes hanno accusato il gieffino di razzismo e bullismo, lamentando l’uso ripetuto del termine “la brasiliana” in modo denigratorio. Sui social, i messaggi di indignazione si sono moltiplicati: “Giuro che provo rabbia per il continuo razzismo. Lorenzo deve smetterla di chiamarla brasiliana in quel tono offensivo”, “Lui non fa altro che provocare Helena. Sta diventando intollerabile, questa ossessione è malata”, “La brasiliana è un’etichetta riduttiva. Helena ha un nome, perché Lorenzo non lo usa?”.





Lorenzo choc contro Helena: bufera sul concorrente

Dall’altra parte, i fan di Lorenzo Spolverato sono scesi in campo per difenderlo, sostenendo che le sue parole sono state fraintese: “Ha semplicemente detto ‘la brasiliana’, che è un riferimento al suo Paese. Basta polemiche inutili”, “Questi Heleners sono incredibili: attaccano Lorenzo per ogni cosa, ma dimenticano che Helena ha lanciato un bollitore contro un’altra ragazza”, “Se Helena può chiamare Shaila ‘la napoletana’, allora Lorenzo può dire ‘la brasiliana’. Polemica esagerata”.

La frase incriminata è stata pronunciata in un momento apparentemente goliardico durante la festa, ma ha rapidamente assunto toni più seri sui social, riaccendendo le tensioni latenti tra i fan di Lorenzo e quelli di Helena. Molti spettatori si chiedono se il programma deciderà di intervenire per sedare le polemiche e riportare la calma. La vicenda solleva una questione più ampia su come certi termini, anche quando usati senza intenzioni offensive, possano essere percepiti in modo diverso a seconda del contesto.

Mentre fa l’animatore da villaggi turisti sempre Lorenzo: “la brasiliana é ubriaca” “viva la flotta”

Non riesce proprio a non pensare a loro #GrandeFratello — Rafaela Germano (@felarafa) January 5, 2025

helena prestes, la conquistatrice brasiliana dell'italia.. Ti è piaciuta quella rampa di camminata❤️ #zelena pic.twitter.com/5lK3yXx0mV — eva (@evaonthetop) January 6, 2025

L’accusa di razzismo mossa contro Lorenzo ha polarizzato ulteriormente il pubblico, spaccato tra chi lo difende e chi chiede provvedimenti immediati. Mentre le polemiche sui social continuano a infiammarsi, la domanda principale è se il Grande Fratello affronterà la questione durante la prossima puntata serale. Con la Casa ormai divisa e i fan sempre più schierati, il reality sembra destinato a regalare ancora momenti di forte tensione.

