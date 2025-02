Nel corso dell’edizione 2024 del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti hanno spesso catturato l’attenzione del pubblico, in particolare il rapporto tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Un episodio emblematico di questa relazione complessa è stato l’imitazione di Shaila da parte di Helena, che ha suscitato discussioni sia all’interno della Casa che tra gli spettatori. Durante una delle ultime serate nella Casa, Helena Prestes si è esibita in un’imitazione di Shaila Gatta, cercando di riprodurre il suo modo di parlare e i suoi atteggiamenti.

Così prende una scopa in mano e inizia a correre dappertutto, ballando e allargando le gambe e parlando come Shaila: “Tu non sei la protagonista, non sarai la protagonista della serata. Tu non sarai la protagonista di questa sera. Tu non sarai. Non sarai tu, Amanda. Tu non sarai“. Si getta a terra e tutti si scompisciano dalle risate. L’intento è evidente: scherzare e alleggerire l’atmosfera, ma l’imitazione non è stata accolta positivamente da tutti. Alcuni concorrenti hanno riso dell’episodio, mentre altri hanno percepito l’imitazione come una mancanza di rispetto nei confronti di Shaila. “Guarda, Shaila sta guardando da dentro“, ha fatto notare Iago.





Helena Prestes, l’imitazione perfetta di Shaila Gatta al GF

E proprio lei non sembra aver apprezzato molto questa imitazione. Anche fuori alcuni utenti non l’hanno presa benissimo. Uno ad esempio scrive: “E non venitemi a dire che è divertente, è solo denigratorio, con i ghigni degli altri, ma ripigliatevi che avete 40 anni a testa”. Il rapporto tra Helena Prestes e Shaila Gatta è stato caratterizzato da alti e bassi sin dall’inizio del programma. Inizialmente, le due sembravano avere un’interazione cordiale, partecipando insieme alle attività della Casa e condividendo momenti di convivialità. Tuttavia, con il passare del tempo, sono emerse divergenze caratteriali e incomprensioni che hanno incrinato il loro rapporto. Tante poi le accuse della Prestes.

"Tu non sarai la protagonista di questa serata"



Shaila, dal canto suo, ha respinto queste accuse, difendendo la propria integrità e sottolineando la sua indipendenza di pensiero. Questo scontro ha segnato l’inizio di una serie di tensioni tra le due. Successivamente, durante una festa organizzata nella Casa, Helena e un’altra concorrente, Amanda, sono state viste deridere Shaila mentre si esibiva in un ballo. Shaila, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha reagito con amarezza, definendo Helena e Amanda “gente falsa” e criticando la loro maturità.

Helena che imita Shaila sto morendo😂😂😂😂



Questo episodio ha ulteriormente deteriorato il rapporto tra Helena e Shaila, alimentando rancori e incomprensioni. Nonostante alcuni tentativi di chiarimento, le due non sono riuscite a superare le loro divergenze. Le tensioni accumulate hanno portato a ulteriori scontri, culminando in un confronto diretto durante una puntata serale, in cui entrambe hanno espresso le proprie frustrazioni e delusioni riguardo al loro rapporto.

