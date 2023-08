Questo sì che è un colpo di scena su Edoardo Donnamaria. Sembrava essere saltato tutto, invece sarà protagonista in un programma nella prossima stagione televisiva. Solamente pochi giorni fa si era parlato di una sua esclusione a sorpresa, che aveva lasciato di stucco migliaia di suoi fan. Poi ci sarebbe stato invece un ripensamento, stando alle ultime voci, e l’ormai ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è pronto a tuffarsi in questa avventura.

Meno di un mese fa invece Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati colpiti da un lutto. È morta una loro fan, Emanuela. È il marito della fan dei Donnalisi a dare la notizia a mezzo social: “Salve Donnalisi sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua 2 famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi. Voletevi bene”, ha scritto su Twitter. Ora la notizia su Edoardo Donnamaria e il programma.

Edoardo Donnamaria ci sarà in quell’atteso programma: colpo di scena

Edoardo Donnamaria pareva essere stato estromesso dal programma, invece sarà protagonista eccome. A rivelarlo è stato l’influencer Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Ci sarebbe stato un cambio di direzione improvviso da parte di una conduttrice, che alla fine ha deciso di puntare ancora una volta sulle sue doti. Salvo ulteriori e improbabili dietrofront, l’ex concorrente del GF Vip sarà ancora di scena nel piccolo schermo.

Donnamaria tornerà a farsi apprezzare nella trasmissione Forum di Barbara Palombelli, secondo Venza: “La rete ci ripensa. O meglio, la padrona di casa di Forum ha deciso di richiamare Edoardo Donnamaria. L’ex di Antonella Fiordelisi sarà infatti nuovamente nel programma per 2/3 giorni alla settimana“. E i telespettatori non possono che esserne soddisfatti. Si pensava ad un intervento di Pier Silvio Berlusconi per escluderlo, date le polemiche sul GF Vip, ma non sarà così.

Laureato in Giurisprudenza, oltre ad essere un volto di Forum, lui è pure conduttore radiofonico a RTL 102.5. Ha un blog e recentemente si è anche lanciato nel mondo della musica, pubblicando la sua canzone che si intitola 17.