Questa notizia proprio non ci voleva per il pubblico, che già pregustava Amici 23. Invece sarebbe stata presa una decisione diversa per quanto concerne la trasmissione di Maria De Filippi. Una sorta di colpo di scena inaspettato, che non era certamente nell’aria. A scrivere di questa indiscrezione il sito Blastingnews, che ha anche riferito della presenza di un vero e proprio big nella puntata di esordio del talent, che è tanto attesa.

Ad Amici 23 ci sarà un ex recentissimo protagonista, ma a fare rumore è soprattutto la decisione che sarebbe stata presa da Mediaset e dalla stessa Maria in queste ore. Si tratta di un cambiamento di direzione, nonostante sembrava ci fosse la certezza di un’altra scelta già presa in passato. Andiamo a conoscere insieme cosa ci aspetta di differente rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza. Vediamo cosa sta succedendo.

Amici 23, la decisione di Mediaset arriva a sorpresa

La situazione è tutta in divenire, quindi non escludiamo nemmeno ulteriori sorprese. Ma ciò che adesso sappiamo è che Amici 23, stando agli ultimi rumor, non inizierà nella data prefissata in un primo momento. Prende sempre più piede la possibilità che ci sia un rinvio da parte della conduttrice tv. Anche se la registrazione della stessa ci sarà con alcuni giorni di anticipo rispetto alla messa in onda della trasmissione. Inoltre, ci sarà un ballerino ad aprire le danze della nuova stagione.

Al debutto ci sarà Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione numero 22 di Amici. Mentre per quanto riguarda lo start della trasmissione di Canale 5, non dovrebbe più cominciare domenica 17 settembre ma una settimana più tardi, ovvero domenica 24 settembre. Seguiranno comunque aggiornamenti nei prossimi giorni, quando potrebbe anche arrivare qualche comunicazione ufficiale da parte della stessa produzione del prodotto della De Filippi.

La prima puntata è senza ombra di dubbio una delle più suggestive e seguite, dato che si forma la scuola di Amici. Vedremo infatti le scelte dei professori, che decideranno chi sarà meritevole di un posto nella classe. E anche sul fronte insegnanti, c’è ancora mistero su chi saranno, visto che Arisa è andata via e Raimondo Todaro sarebbe a rischio.