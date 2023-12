Incredibile colpo di scena sul palco di Io Canto Generation. Durante la finalissima del 27 dicembre 2023 infatti, ha fatto l’ingresso (trionfale) uno dei più grandi interpreti italiani di tutti i tempi. L’emozione di Gerry Scotti, del pubblico e dei giovani partecipanti al talent show. Infatti nessuno si sarebbe mai aspettato un’ospite di questo calibro, che di certo non si vede spesso in tv e nei programmi generalisti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo i capire al meglio cosa è successo. Come abbiamo già raccontato, a trionfare è stata Marta Viola, del team di Benedetta Caretta.

La giovane ha battuto la concorrenza: Sofia Leto si è piazzata al secondo posto, seguita da Daniele Mattia Inzucchi al terzo. Marta, una grande cantante di 14 anni proveniente da Torino, ha ringraziato la sua famiglia, i coach vocali e il pubblico per il sostegno. Durante la competizione, ha impressionato con le sue interpretazioni di “My Heart Will Go On” di Celine Dion e “Di Sole e d’Azzurro” di Giorgia. Marta ha duettato con Benedetta Caretta nel brano “Surrender” e “All by Myself” di Eric Carmen.





Marta, oltre al trofeo, Marta si porta a casa il biglietto per il “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking presso la New York Film Academy di Firenze. Marta ha anche vinto il “Premio Tecnico Giuria e Radio,” che le permetterà di registrare una cover a sua scelta in rotazione su R101. Ma il vero colpo di scena è stato un altro, a detta di molti. Tutto è capitato dopo che Lorenzo Sebastiano, con 43 punti, si è collocato al quinto posto, risultando tra i tre concorrenti eliminati.

Grande delusione del ragazzo che tuttavia ha ricevuto un regalo che non dimenticherà mai. Così, prima di congedarlo, Gerry Scotti gli ha chiesto di eseguire “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. Ed ecco che durante la sua esibizione, è apparso il messaggio in sovraimpressione: “Lorenzo sta per ricevere una grandissima sorpresa”. Proprio così: Renato Zero è salito sul palco, improvvisando un emozionante duetto con Lorenzo.

La commozione è stata palpabile e Lorenzo non ha potuto trattenere le lacrime, mentre Renato ha concluso la canzone. Zero ha poi raccontato di essere stato contattato da Roberto Cenci (il regista) perché c’era un giovane talento che gli ricordava sé stesso a quell’età. “Un ricordo che Lorenzo ricorderà per sempre”, dice Gerry Scotti al pubblico. E ha ragione.

