Situazione tesa al Grande Fratello dopo la puntata in diretta del 9 ottobre. Un concorrente ha paventato la possibilità di abbandonare la casa, visto che ormai non sa più cosa fare per andare avanti. Tutta colpa, tra virgolette, di un’altra gieffina che non gli permette di essere sereno al 100%. Si è sfogato con un coinquilino e ha spiegato per filo e per segno il suo stato d’animo. Da parte di lui c’è molto timore nell’esprimere i suoi sentimenti verso questa ragazza.

Infatti, come ricostruito dal sito Ultimenotizieflash, al Grande Fratello questo concorrente che ora minaccia di abbandonare il reality ha comunque confessato una cosa importante. Anche da parte della compagna di avventura potrebbe esserci un interesse, anche se lei non lo vuole ammettere: “Deve stare tranquilla perché possiamo fare le cose con calma, non sono un avventato. Però è inutile che neghi, gli sguardi non mentono e se esce non so cosa posso fare e come la prendo”.

Grande Fratello, un concorrente pronto ad abbandonare: “Me ne vado da qui”

Poi ha aggiunto: “Lei può dire ciò che vuole, ma io non sono pazzo e vedo tutto. Certe cose parlano più di molte discussioni e i gesti contato tanto. Non so perché continua a fare così. Se esce mi incavolo come una bestia. Guarda, io mi auguro che non succeda”. Dunque, il pubblico del Grande Fratello ha ascoltato con attenzioni anche altre dichiarazioni di questo concorrente, il quale avrebbe ormai l’obiettivo di abbandonare il programma, se le cose non dovessero cambiare con la gieffina.

A voler andarsene è Massimiliano Varrese, che durante una conversazione con Ciro Petrone ha esclamato ancora: “Io me lo sentivo da ieri sera. Lei deve uscire fuori da questo maledetto blocco. Basta, io sto sereno, non deve sentire il peso di nulla. Se la situazione non si sblocca io me ne vado. Lei è frenata, ma non può continuare così. Io mi sono esposto fin troppo. Poi stasera ho preso un’altra tranvata con la cosa di Vittorio. Lei non so cosa pensa. Io non è che le faccio carico delle mie cose fuori. So che sono padre e tutto il resto, ma non le chiedo di fare nulla. C’è tempo per conoscersi e capire, vedere e progettare”.

Varrese è interessato a Heidi Baci, ma quest’ultima sembra invece non avere le stesse emozioni che prova l’attore. Anche se quest’ultimo non la pensa così e ritiene che la giovane lanci degli sguardi nei suoi confronti. Vedremo nei prossimi giorni se davvero Massimiliano arriverà a prendere la drastica decisione dell’addio.