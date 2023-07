Una notizia inaspettata ha lasciato senza fiato i telespettatori del programma di Maria De Filippi. Una coppia di Uomini e Donne ha annunciato di essersi lasciata, nonostante fino a pochi giorni fa fossero apparsi insieme sui social. Nulla faceva presagire il peggio, infatti i fan erano certi che l’amore stesse procedendo alla grande. Invece lei ha deciso di svelare ufficialmente la fine del loro rapporto e anche le motivazioni alla base della rottura.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con questa fresca coppia di Uomini e Donne che si è lasciata, gettando nello sconforto coloro che li seguivano assiduamente. Nonostante questo addio improvviso e il fatto che ora la donna sia single, lei ha ammesso in un’intervista che non tornerà nel dating show di Canale 5: “Per il momento non è il mio pensiero, devo riordinare un po’ le idee”. Ma ovviamente nulla è da escludere in futuro.

Una recente coppia di Uomini e Donne si è lasciata: “Troppo distanti”

E pensare che fino a sei giorni fa sembravano più che innamorati, dato che lei postava ripetutamente foto e video. Questa coppia di Uomini e Donne che si è definitivamente lasciata è quella composta da Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. Nella sua intervista rilasciata a Lollo Magazine, l’ex dama della trasmissione Mediaset ha affermato: “Ho scelto di provare subito la convivenza perché è la prova del nove per vedere se tutto funziona. Solo vivendo sotto lo stesso tetto si conosce veramente una persona, ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo“.

Poi ha anche aggiunto sulle cause della separazione: “Ad una certa età abbiamo un carattere formato e uno stile di vita, che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele, poi il mio motto è: ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno per giorno”. E alla fine si sono detti addio.

Nella sua vita professionale Paola è una collaboratrice di una famosa onlus e lavora anche per una società, esportatrice di arachidi in Egitto. Ha due figli e aveva davvero sperato di aver trovato l’uomo giusto, ma alla fine gli obiettivi si sono rivelati troppo diversi tra lei e Daniele.