Clamorose separazioni tra i personaggi del mondo dello spettacolo: da Ilary Blasi e Francesco Totti e Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fino a Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard. Prendere strade diverse, insomma. Alcune di questi allontanamenti sono arrivati come un fulmine a ciel sereno perfino per il mondo del gossip, altri invece erano ormai arrivati al termine e mancava solo l’ufficialità della coppia. Amori finiti e divorzi inattesi, come quello di Elena Sofia Ricci che quest’anno ha detto addio al marito Stefano Mainetti dopo ben 19 anni di matrimonio.

È ancora Elisabetta Canalis con Brian Perri, lasciati dopo anni di matrimonio e una figlia. Oggi l’ex velina è felice accanto al suo istruttore di Kick boxing. Amore al capolinea anche per l’ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro, che avrebbe dovuto sposare il compagno, l’ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso.

Rosalia e Rauw Alejandro, si sono lasciati

Ora un’altra coppia si è detta addio lasciando i fan senza parole. Dopo tre anni insieme e diverse collaborazioni, tra le quali un album, la coppia formata da Rosalia e Rauw Alejandro, una delle più amate a livello globale, si è detta addio. A rivelarlo a People sarebbero fonti vicine ai due, confermando che rimangono comunque immutati la stima e il rispetto che i cantanti, insieme da tre anni e pronti per le nozze, nutrono l’una nei confronti dell’altro.

I due avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale solo qualche mese fa attraverso il video di Beso, uno dei singoli estratti dall’EP di coppia, RR. “La gente ama il drama nel mondo dello spettacolo, e una relazione romantica avrà sempre la precedenza. Abbiamo sentito che se la nostra fosse venuta alla luce, lo sforzo che entrambi avevamo fatto e la nostra musica sarebbero passati in secondo piano” avevano dichiarato Rosalia e Rauw Alejandro tre anni fa, all’inizio della loro storia.

Rosalia e Rauw Alejandro erano usciti allo scoperto nell’agosto 2021, quando erano stati avvistati per la prima volta insieme. Lo scorso marzo i due artisti si erano fidanzati ufficialmente e avevano in programma di sposarsi. In un video pubblicato su Instagram, Rosalia aveva mostrato il bellissimo anello regalatole dal fidanzato e aveva annunciato le nozze. Purtroppo le cose sono andate diversamente e quel matrimonio non ci sarà.