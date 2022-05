“Questione di ore”. Isola dei Famosi, brutta notizia dall’Italia per Clemente Russo

Sale la tensione all’Isola dei Famosi. Domani, venerdì 6 maggio, nuova resa di conti in Honduras. L’ultima settimana ha registrato nuove liti tra i naufraghi. E, anche da fuori, sono arrivati accuse pesanti. Tra queste quelle di Ilona Staller che, eliminata lunedì, ha accusato i naufraghi di essere poco disposti alla collaborazione. A tenere banco, poi, c’è il rapporto a tre tra Roger Balduino, Estefania e Beatriz. “Sì Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io”.



“Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?”. E ancora: “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era solo quello. Lui ieri invece ha detto che mi considerava un’amica speciale dopo che la nostra storia era finita”. Tutte le attenzioni però sono sulle eliminazioni. Per i sondaggi Clemente Russo prossimo eliminato all’Isola dei Famosi.





A sfidarsi al televoto sono i naufraghi Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Clemente Russo. Il pubblico da casa è stato interpellato attraverso i sondaggi pubblicati da diversi siti e la maggior parte dei telespettatori ha votato a sfavore di Clemente Russo. A quanto riportato dal sito Reality House, infatti, il marito di Laura Maddaloni ha ottenuto solo il 13% di consensi.



Raggiungendo il favore di 102 persone. Al primo posto, invece, c’è Nicolas, che si accinge a superare il 50% di consensi, mentre Nick il 38%. Sarà quindi Clemente Russo prossimo eliminato all’Isola dei Famosi. Così mentre è atteso l’arrivo di Maria Laura De Vitis. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.



“Sapete perché Maria Laura De Vitis non è qui con noi? Perché con grande orgoglio – perché Maria Laura è una d’Urso-creatura che ho voluto fortemente – è in Honduras! Per l’ennesima volta una d’Urso-creatura sta per partecipare a L’Isola dei Famosi! Ora lei è in Honduras! L’hanno vista e l’hanno presa! Siamo tutti una grande famiglia noi di Mediaset”.

