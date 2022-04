Altra puntata piena di emozioni quella di lunedì 4 aprile dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Hanno fatto il loro sbarco in Honduras i Cugini di Campagna: Nick Luciani e Silvano Michetti diventano ufficialmente due nuovi concorrenti di Playa Accoppiada. In nomination ci vanno le coppie formate da Lory Del Santo e Marco Cucolo e Ilona Staller e Roger Balduino. L’eliminato della puntata è Marco Melandri, l’ex pilota di MotoGP. Al pubblico è stato chiesto chi volesse salvare tra lui, Jovana e Laura e queste sono state le percentuali: 65% Laura Russo, 19% Jovana Djordjevic, 16% Marco Melandri.

Tra i protagonisti della puntata dell’Isola dei Famosi ci sono Clemente Russo e Laura Maddaloni che hanno raccontato una parte piuttosto complicata del loro percorso di coppia, quando le loro bambine Janet e Jane, nate premature, sono state portate in terapia intensiva, dove sono rimaste finché non sono riuscite a recuperare le forze necessarie per iniziare il loro cammino. Un momento particolarmente difficile che stava spingendo Clemente Russo a lasciare la boxe.





Durante un confessionale la coppia ha aperto il cuore e si è raccontata facendo emozionare tutti. Emerge chiaramente la commozione nel ricordare i momenti più difficili da affrontare, momenti in cui è necessario affidarsi al destino e anche alla speranza che le cose vadano per il meglio. Ed è così che sia Jane che Janet sono riuscite a percorrere sin dai primi attimi della loro vita una strada tortuosa, in salita, ma che ha permesso loro di dimostrare fin da subito di quanta forza siano capaci.

“Per noi è stato un percorso molto duro, le gemelline sono nate di sei mesi, una delle due bambine pesava circa 900 grammi – racconta Laura Maddaloni -. La più piccolina è stata sette mesi in terapia intensiva, un percorso che nessuna mamma dovrebbe fare e nessuna mamma dovrebbe vedere quello che ho visto io. Ero convinta, caparbia che ne sarei uscita e sicura della mia bimba, della forza che ha avuto. Quando Janet andò in terapia intensiva lui lasciò la boxe, ma io gli chiesi di andare a vincere il mondiale, di fidarsi di me. Se esci da una cosa così forte, dopo restano veramente pochissime cose che possono spaventarti”.

Dopo aver mandato in onda il filmato prende la parola Ilary Blasi che chiede alla naufraga quali siano le cose che attualmente la spaventano e lei risponde: “Non ho mai pensato il peggio, in realtà io ho fatto poco. Janet ha fatto tutto perché è una forza della natura. L’unica cosa che voglio è che ci sia la salute. Uniti si è più forti, tutto si può raggiungere. Le mie bimbe sono nate con amore, noi qualsiasi cosa facciamo la facciamo con amore e forza”. Clemente Russo, quindi, aggiunge alle parole di sua moglie: “Sono stupende e forti. Hanno preso pregi e difetti di entrambi. Noi siamo esplosivi, con delle fragilità. Loro sono uguali a noi, ci assomigliano davvero tantissimo”.

