Claudio Roma è uno dei partecipanti del Grande Fratello 2023, il popolare reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Quest’anno il giornalista è affiancato dallo storico volto del TG5 Cesara Buonamici nella veste di opinionista e da Rebecca Staffelli, figlia del celebre inviato di Striscia la Notizia, alla postazione social. Il concorrente si è presentato al pubblico del Grande Fratello 2023 con una storia molto forte.

“Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla, l’ho presa. È stato il momento più basso della mia vita, quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito, perché ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto”, ha detto Claudio Roma durante la clip di presentazione.

Claudio Roma del Grande Fratello 2023 contro Alfonso Signorini

A quel punto Alfonso Signorini ha preso la parola per raccontare qualche dettaglio sulla vita del concorrente: “Per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia, e l’hai pagata perché sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato comunque colto in flagranza di reato e per questo sei finito qualche giorno in carcere, poi affidato ai servizi sociali”, ha detto il conduttore in diretta. Parole che non sono piaciute a Claudio Roma, che in queste ore si è sfogato con i suoi compagni di avventura.

Secondo il concorrente, Alfono Signorini non avrebbe dovuto pronunciare la parola ‘spacciatore‘. “Voi non avete visto la mia presentazione? L’avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non avrebbe dovuto dire. Che facevo lo spacciatore. Vogliamo dirlo? Sì, ok… ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta”, ricostruisce BlogTivvu.

FINALMENTE QUALCUNO CONTESTA IL MODO INDECENTE DI DIRE LE COSE DI ALFONSO E IL SUO POCO TATTO

Claudio non ti preoccupare noi sappiamo ❤️‍🩹 #gf #GrandeFratello pic.twitter.com/LJelSXPfPE — 🐿️. (@melonsmeter) September 17, 2023

“In quel momento potevi dirlo in tanti altri modi – ha detto Claudio Roma in in lungo sfogo con alcuni concorrenti del Grande Fratello – non è che non dovevi dirlo… Sono qui apposta, non mi vergogno. Sono quello che sono anche per quello che è successo ma ci sto male. Sono un po’ storto perché ci penso alcune volte, anzi ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito perché avrei reagito troppo male. Quando vi ho salutato io non riuscivo a farlo”. In effetti anche molti telespettatori hanno trovato di cattivo gusto la rivelazione fatta da Alfonso Signorini in diretta e per questo motivo il conduttore è stato attaccato più volte.