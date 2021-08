Alla fine partecipare a Temptation Island 2021 è servito eccome: Claudia e Ste si sono lasciati alle spalle dubbi e problemi di coppia e sabato scorso, 7 agosto, hanno pronunciato il fatidico sì. Anche i fan del programma estivo condotto da Filippo Bisciglia hanno potuto ‘partecipare’ al matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, attraverso una diretta Instagram trasmessa dall’account di lui.

Ma chiaramente oltre a parenti e amici alla cerimonia non potevano certo mancare i loro compagni di viaggio, quelli con cui hanno condiviso l’esperienza del viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2021. Sempre da Instagram si è visto che le ragazze si erano riunite già il giorno precedente per una serata pre-nozze al femminile. E c’erano proprio tutte: accanto alla sposa Claudia anche Valentina, Natasha, Floriana, Manuela e Jessica. Stesso discorso per i ragazzi, entrati tutti da fidanzati ma alcuni di loro usciti da single.

Claudia e Ste Temptation Island 2021: i look per il matrimonio

A festeggiare Ste, prima del suo giorno speciale con Claudia anche Stefano Sirena, Alessio, Federico, Tommaso e Alessandro, che hanno condiviso Stories e foto della loro serata insieme. Molti, moltissimi i video e i post condivisi anche durante e dopo le nozze e, ovviamente, le attenzioni si sono tutte concentrate sul look della sposa che sembrava una principessa con l’abito di tulle bianco con ricami floreali e una coroncina sui capelli.





Per giurare amore eterno al suo Ste Claudia ha scelto un abito molto classico e vaporoso caratterizzato da un corpetto ricamato e un’ampia gonna. La parte superiore era impreziosita da applicazioni floreali sul corpetto trasparente, a girocollo, che scendevano fino alla gonna in tulle. Poi sui capelli, lasciati morbidi con le onde che cadevano sulle spalle una coroncina con piccoli fiori e con il fiocchetto era fissato il velo corto e leggero. Bellissima.

Lo sposo ha invece optato per un completo blu, con un fiore bianco all’occhiello che riprendeva proprio il bouquet della sua sposa, piccolo e delicato, sui toni del bianco e del verde. Ma il vestito di Ste era molto particolare perché caratterizzato da un panciotto ricamato, con un motivo sinuoso argentato, e cravatta abbinata.