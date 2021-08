Claudia Gerini, la rottura dopo 2 anni di amore e complicità. La fine di una relazione non è mai facile da affrontare, soprattutto quando il motivo potrebbe essere un tradimento. È accaduto alla nota attrice italiana Claudia Gerini, che ha così deciso di voltare le spalle a quella che sembrava essere una grande storia d’amore.

Torna single, ma non lo aveva previsto. Dopo due anni di relazione con Simon, l’imprenditore di 50 anni che era riuscito a farle credere in un nuovo amore possibile, per l’attrice la rottura sembra essere inevitabile. Pare che le motivazioni della scelta sia più che chiare.

A diffondere la notizia, il settimanale Diva e Donna, che ha mostrato a tutti anche la causa scatenante della drastica decisione. Pare che Simon sia stato beccato in compagnia di un’altra donna. È accaduto a Formentera e probabilmente la donna mora in foto si chiama Fabrizia.





Con il mare delle Baleari a fare da cornice, i due sarebbero stati letteralmente pizzicati mentre si scambiavano baci e abbracci. E Claudia? Silenzio ancora non rotto, l’attrice si tiene ben distante dalle chiacchiere continuando anche a proteggere Rosa, figlia dell’attrice ormai 17enne nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, 11 anni, avuta dall’ex compagno Federico Zampaglione.

Ed è proprio in compagnia di Federico Zampaglione e alla moglie Giglia Marra che l’attrice e l’ormai ex compagno hanno trascorso una vacanza insieme, metafora che l’affetto non passa mai con il tempo. Ma con un tradimento di mezzo, forse, sarà più difficile lasciarlo accadere anche con Simon. Vedremo.