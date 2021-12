E lacrime furono. Al GF Vip non si va soltanto per tornare in auge e far parlare di sé. I personaggi che desiderano entrare nella Casa del reality di Alfonso Signorini lo sanno benissimo. Si tratta di un’esperienza che può essere anche traumatica. E non poco. Prendete l’ex miss Italia Manila Nazzaro. Lei è una delle inquiline della ‘prima linea’, quelli cioè che fanno parte del gioco sin dall’inizio.

Come spesso avviene dentro quelle mura piene di telecamere si formano delle vere e proprie fazioni. E una di queste è rappresentata dalle principesse Selassié. Jessica e Lucrezia, nota col nomignolo di Lulù, sono ancora dentro. Mentre Clarissa è uscita da un po’ di tempo. E praticamente fin da subito ha preso di mira proprio Manila. Che, di fronte a certe pesanti accuse non ha retto ed è scoppiata a piangere.

Clarissa Selassié dallo studio del Grande Fratello Vip aveva definito Manila Nazzaro la “più falsa di tutte le edizioni” del reality. Un’accusa che la principessina aveva scritto pure su Instagram. E Alfonso Signorini ha riportato tutto. La puntata è stata quindi caratterizzata da questo acceso scontro con l’ex miss Italia che è parsa in difficoltà di fronte a quelle parole. Gli altri dentro la casa l’hanno invitata a non dar peso a certe espressioni, ma la ‘battaglia’ ora va avanti.





Adesso spuntano fuori altri ‘pettegolezzi’ o meglio dichiarazioni di Manila Nazzaro nei confronti delle sorelle Selassié. L’interlocutrice è Katia Ricciarelli che ascolta e anzi rilancia, d’altronde non è che scorra buon sangue tra lei e le principessine. La soprano apostrofa Lulù, Clarissa e Jessica come delle “serve” e poi “tre pellegrine” e ancora “principesse del pisello”. Ma non è finita. Katia, parlando della relazione tra Lulù e Manuel, fa: “Ma questa è proprio una carogna”. Manila le dà ragione: “Mi ha proprio deluso”. E la Ricciarelli conclude: “Non capisco anche Manu come fa a stare con una così”.

E dalla Instagram Story di Clarissa nasce un confronto accesissimo tra le Princess e Manila… difficile raggiungere un punto di accordo con questa premessa. #GFVIP pic.twitter.com/BInWcVj5LN December 27, 2021

In tutto Clarissa Selassié pubblica una decina di story sul proprio profilo Instagram in cui ad una ad una presenta le ‘scene’ incriminate. Quelle cioè in cui Manila Nazzaro, secondo la principessa, dimostra la sua incoerenza e si ‘sbugiarda’ parlando alle spalle delle sue sorelle. E spesso e volentieri Katia Ricciarelli le dà manforte. Insomma la ‘faida’ al GF Vip continua…