Fuori un altro. Al Grande Fratello Vip 6 nell’ultima puntata di lunedì 27 dicembre è stato eliminato Biagio D’Anelli. Un dispiacere per Miriana Trevisan che proprio con lui aveva intrecciato una relazione che stava definitivamente sbocciando. Le parole usate da entrambi non lasciano spazio al dubbio. L’opinionista ha dichiarato di essere molto coinvolto e vuole lasciare la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”. Ma si è anche lasciato andare ad un’altra confidenza: vuole conoscere il figlio di Miriana.

Per quanto riguarda l’ex ragazza di Non è la Rai è stato il pubblico a salvarla con il 42% dei voti. La coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis è stata salvata invece dal 38 % dei voti. A questo punto in nomination sono finiti Eva Grimaldi, Alessandro Basciano, Barù e Federica. Uno di loro dovrà lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini lunedì 3 gennaio. Ma intanto i riflettori sono – nuovamente – puntati su una delle protagoniste più discuesse di questa sesta edizione, ovvero Katia Ricciarelli. Ad accendere la polemica sono state alcune dichiarazioni di Jessica Selassié.

Spesso Katia Ricciarelli nella Casa si è lamentata del comportamento poco rispettoso degli altri inquilini. Soprattutto dei più giovani. E con le principessine non è stata tenera. Già Clarissa durante una puntata in diretta aveva detto: “Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce. Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: Stai zitta, ragazzina!. Io sono rimasta pietrificata”. Ora è stata la sorella Jessica a parlare.





Adesso a parlare, anzi a lamentarsi, del rapporto con Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6 è stata Jessica Selassié: “Da una persona adulta che poteva essere mia nonna, mi aspettavo altro!”. Boom. La confessione è arrivata durante una chiacchierata con Miriana Trevisan. Durante l’ultima puntata c’è stato uno scontro tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro. E Katia ha preso le difese dell’ex miss Italia attaccando indovinate chi? Lulù e Jessica. Quest’ultima non l’ha presa bene: “Potrebbe essere più comprensiva invece di puntare il dito” è stata l’amara confessione di Jessica su Katia Ricciarelli.

Miriana Trevisan ha risposto a Jessica Selassié: “Non voglio che ti permetti più di fare queste battute. Ma quante volte è pungente Katia?”. E a questo punto Jessica ha ribattuto: “Chi le sta vicino glielo dovrebbe dire!”. Insomma tra Katia Ricciarelli e le sorelle continua il gelo. E Jessica non ha dubbi: “Le sue uscite dovevano essere più comprensive e dolci anzichè pungenti”. Voi come la vedete?