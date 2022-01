È diverso tempo ormai che Clarissa Selassié non abita più nella Casa. Eliminata dal GF Vip 6 prima di Natale, la più piccola della princess non salta una puntata in studio e approfitta spesso di Instagram e di interviste per commentare le vicende che riguardano i suoi ex coinquilini e, soprattutto, le sue sorelle. Ma c’è una novità: ora si sta frequentando con un ragazzo, come confermato da lei stessa ai microfoni di Casa Chi.

“Fuori dalla Casa mi risulta che sei molto corteggiata, è vero?”, l’ha incalzata Gabriele Parpiglia. E Clarissa Selassié: “Sì è vero! Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul GF Vip 6 e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare”.

Clarissa Selassié frequenta un concorrente del GF Vip 6

“Vediamo come va! Se è conosciuto? Sì è conosciuto, ma non posso dirvi chi è adesso! Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve [il nostro flirt, ndr]. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome”, ha continuato Clarissa Selassié facendo un po’ la misteriosa. Ma poi si è sbottonata.





“È un ragazzo che ho conosciuto e ci stiamo sentendo, però ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al GF Vip 6!”. Boom! Sì, perché nella Casa ci saranno altri ingressi. E quando Gabriele Parpiglia le ha chiesto: “Ma è dalle parti di Forum o di TikTok?” alludendo a Edoardo Donnamaria e Antonio Medugno, Clarissa Selassié non ha risposto.

“No così è troppo non posso dirlo, mi ammazza! Mi avete fatto sganciare una bomba, aiuto!”, ha cercato di stoppare la princess. Ma come riporta anche il sito Biccy, c’è voluto un attimo per fare due più due: su Instagram la princess segue solo uno dei tre nuovi vipponi che entreranno nella Casa la prossima settimana: è il noto tik toker Antonio Medugno, che la segue a sua volta.