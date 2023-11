Non smette di stupire Uomini e Donne in questa stagione, infatti è stato registrato nelle scorse ore un ritorno pazzesco in studio. Nessuno si aspettava questa novità improvvisa, invece Maria De Filippi ha lasciato tutti a bocca aperta regalando questo momento ai telespettatori. Ovviamente quando le puntate saranno mandate in onda capiremo di più, soprattutto per quanto concerne la reazione che avrà il pubblico di fronte a questo rientro.

Come sempre, a fornire le anticipazioni più interessanti su Uomini e Donne, compreso questo ritorno bomba, è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni. Il quale ha anche scritto su quanto successo nel parterre: “Roberta non voleva far scendere i due ragazzi inizialmente, poi ha detto sì e Tina quando li ha visti ha detto: ‘No scusate, potete andare via, ci siamo sbagliati’. Chiesto a Marco Antonio che ne pensasse e lui ha detto: ‘Sono contento, mi piacciono le donne decise, non quelle che non sanno cosa vogliono'”.

Uomini e Donne, c’è un clamoroso ritorno in studio

Prima di dirvi la notizia più suggestiva su Uomini e Donne, col ritorno inaspettato in studio a partire dalla giornata del 21 novembre, Lorenzo Pugnaloni ha anche aggiunto sugli altri protagonisti del dating show: “Gemma sta conoscendo un signore che è arrivato per lei, ha 50 anni. Per quanto riguarda Cristian, ha portato in esterna Valentina. Valeria non è tornata e lui ha dichiarato che non andrà a cercarla. Continuerà soltanto con Valentina e Virginia, Brando ha portato in esterna solo Beatriz”.

Ma la news più clamorosa è che è tornato l’ex partner di Ida Platano, Alessandro Vicinanza: “Scoop clamoroso, è tornato Alessandro Vicinanza nel parterre Over. Alessandro è tornato nel parterre Over e ha avuto un’ampia discussione con Ida. Per quanto riguarda il trono di Ida, è uscita con un corteggiatore che si chiama Mario”. Quindi, potrebbe essersi trattato di un ritorno momentaneo, ma solo questo ha acceso già la curiosità del pubblico.

Quando l’appuntamento sarà trasmesso da Canale 5, scopriremo cosa si sono detti Alessandro ed Ida, anche se ipotizzare un ritorno di fiamma apparirebbe molto improbabile, dato che lei ha anche accettato il ruolo di tronista di UeD.