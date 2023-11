“A #uominiedonne “ho imparato a domare le puledre e renderle sottomesse” con chiaro riferimento alle donne, ma vi rendete conto cosa dobbiamo sentire dopo tutto quello che sta succedendo?? CHE SCHIFO”, “Mi ha insegnato a domare puledre e a renderle docili e sottomesse! Magari è stata registrata prima della notizia di #GIULIACECCHETTIN e va bene.. ma proprio la frase in se non si può sentire! #uominiedonne“.

Questi alcuni dei commenti lasciati sui social dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di martedì 21 novembre in cui è stata pronunciata una frase che ha scatenato la bufera sui social. Tutto è iniziato quando è iniziata la sfilata e sulla passerella è entrato un cavaliere vestito da fantino.

“Domare le puledre e renderle sottomesse”. Uomini e Donne, bufera per la frase del cavaliere

Nella clip che precede la sfilata, è stato mandato in onda un video in cui il cavaliere spiegava il motivo che lo aveva spinto a presentarsi in studio vestito da fantino: “Sono il migliore perché la mia vita passata a contatto con quel meraviglioso animale che è il cavallo, mi ha insegnato cosa significhi l’umiltà, la deteminazione, a rialzarmi dopo ogni caduta. E soprattutto mi ha insegnato a domare soggetti e puledre e a renderle docili e sottomesse”.

La frase di Gianluca ha fatto storcere il naso a molti utenti dei social, i quali si sono scatenati su Twitter con commenti e critiche anche a Maria De Filippi, che ha permesso di mandare in onda la clip. “A #uominiedonne “ho imparato a domare le puledre e renderle sottomesse” con chiaro riferimento alle donne, ma vi rendete conto cosa dobbiamo sentire dopo tutto quello che sta succedendo?? CHE SCHIFO”, “Mi ha insegnato a domare puledre e a renderle docili e sottomesse! Magari è stata registrata prima della notizia di #GIULIACECCHETTIN e va bene.. ma proprio la frase in se non si può sentire! #uominiedonne”, ha scritto qualcuno parlando anche del recente caso di cronaca che purtroppo ha visto vittima Giulia Cecchettin.

Il cavaliere criticato dal pubblico è Gianluca Totò. Divorziato da solo un anno dopo per 15 di matrimonio, Gianluca ha 49 anni ed è di Fermo. È un avvocato. Ama lo sport e gli animali. Possiede tre cani (Lili, una Jack Russell di cinque anni, Chica, una cagnetta di tredici anni senza una zampa e Ben un labrador di color miele di otto anni che vive con i suoi figli) e un cavallo grigio di origine olandese (Carland).