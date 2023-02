Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. La protagonista top ha deciso di dire addio e ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. Questa l’incredibile anticipazione sul programma, dopo la registrazione della puntata avvenuta nella giornata di venerdì 3 febbraio. Ad annunciare tutti i dettagli su quanto successo in studio è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Sono state diverse le notizie che hanno davvero sconvolto il pubblico.

Dunque, a Uomini e Donne una grande protagonista ha abdicato. Un addio inaspettato, che è giunto dopo aver appreso una notizia che l’aveva fatta imbestialire. Ma possiamo anche anticiparvi che ci sono stati pure altri due abbandoni di un cavaliere e di una dama. Dunque, un appuntamento più che movimentato, che ha davvero sconcertato migliaia e migliaia di utenti, ancora increduli per le varie vicissitudini. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nelle scorse nel programma di Canale 5.

Uomini e Donne, protagonista top dà il suo addio

Parlando di quanto rivelato da Pugnaloni, a Uomini e Donne ci sono stati praticamente tre abbandoni. Ma è quello inerente la protagonista del trono classico ad aver fatto sbalordire tutti. Un addio che nessuno si aspettava, nemmeno i più pessimisti. Parlando del trono over, ecco quanto svelato: “Biagio è stato mandato via da Maria e anche Gloria ha abbandonato il programma. Non si è parlato invece di Lavinia né di Nicole. Come se non bastasse nella registrazione di domani (4 febbraio n.d.r.) tornerà Ida Platano”.

Ma la notizia più incredibile è che a lasciare UeD è stata anche Carola, una delle due corteggiatrici del tronista Federico Nicotera. Uominiedonneclassicoeover ha riferito: “Federico ha deciso di portare in esterna solo Alice, oltretutto di sua spontanea volontà ha fatto una sorpresa a lei. Per questo Carola ha deciso di andarsene. In studio è successo il devasto, la decisione di Carola è stata presa perché è ormai convinta che la scelta sarà Alice. A quel punto Carola si è messa a piangere e se n’è andata. Maria è intervenuta chiedendo a Federico che cosa voglia fare ora che è rimasto solo con Alice, lui dice che non sa se riprenderà Carola oppure no”.

Questo il pensiero del blogger Pugnaloni: “Non penso che domani (4 febbraio n.d.r.) si parlerà di Federico. Sta di fatto che sarà una registrazione fondamentale, ora come ora o si sceglie Alice o va a riprendere Carola. Mi auguro solo che Carola non torni”.