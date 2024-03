Grande Fratello, per Beatrice Luzzi si prospetta un ruolo da protagonista anche dopo la fine del reality di Canale 5. Per l’attrice data come super favorita alla vittoria finale ci sarebbe un percorso già segnato. Attenzione: non si parla di teatro o cinema come si potrebbe immaginare. Ma di televisione. Pronta a seguirla un esercito di fan. È stata proprio lei a parlarne poco fa con Sergio in giardino. E c’entra Signorini.

Con l’avvicinarsi dell’ultima puntata del Grande Fratello prevista per il 25 marzo i concorrenti dentro la casa hanno iniziato a riflettere sul loro futuro professionale. Ognuno ha un sogno. Il bidello Giuseppe Garibaldi ha detto che dopo il GF vorrebbe condurre Striscia la Notizia. In alternativa si immagina come ambasciatore della sua regione di origine, la Calabria. Nel frattempo nelal casa ha iniziato dei corsi di dizione con la Luzzi.

Grande Fratello, per Beatrice pronto un ruolo da protagonista dopo la fine del reality

Anche Paolo Masella si è lanciato in alcune previsioni. Il macellaio ha previsto che per lui ci saranno partecipazioni come ospite a Verissimo per le classiche interviste (probabilmente in coppia con Letizia) e poi tante serate in discoteca, ma come singolo.

Altri concorrenti, invece, hanno detto che non vogliono più avere a che fare con i reality. Almeno per il momento. È il caso di Perla, che ha risposto “assolutamente no” all’idea che suggerita dall’amica Greta di partecipare anche all’Isola dei famosi, dopo Temptation Island e, appunto, il Grande Fratello. “Così finisco direttamente in clinica”, ha sentenziato la fidanzata di Mirko.

E Beatrice che farà? Se lo stanno domandando in molti. Ebbene per le ci sarebbe un ruolo proprio da opinionista del Gf, al posto o in condivisione, non si sa, con Cesara Buonamici.

Sergio D’Ottavi è convinto che quello sarebbe il posto adatto per l’amica. “Chissà se Alfonso Signorini ti vorrà al suo fianco”, ha detto il surfista all’attrice. L’idea stuzzica Bea: “Anche perché poi avendolo vissuto. Hai una visione più consapevole”, ha detto lei. Teoria condivisa dal fidanzato di Greta: “Questo è un contesto perfetto, per dare un tuo punto di vista prendendo tutto, senza aver paura di dover essere te. E conoscendo il contesto e avendolo vissuto, ti verrebbe molto più facile di quanto non lo sia già stato”.

Sergio dice a Beatrice che la vedrebbe bene come opinionista al fianco di Alfonso e Beatrice dice anche che le piacerebbe fare la conduttrice#grandefratello pic.twitter.com/Ho436MKqSe — rae🌹 (@jjusttraee) March 17, 2024

Beatrice ha dichiarato che non scarterebbe neanche la prospettiva di condurre una trasmissione del pomeriggio. Intanto proprio in questi giorni sta impazzando su X una clip di quando Beatrice Luzzi alcuni anni fa conduceva la nota trasmissione di Rai Uno dedicata all’ambiente e all’agricoltura “Linea Verde”. Nonostante non fosse in teatro o sul set di una fiction, suo habitat naturale, Bea ha dimostrato di sapersela cavare anche nel ruolo di presentatrice. Come si dice in questi casi: chi vivrà vedrà. E in c… alla balena.