“Ah, quindi era lui!”. Ciprian, nel passato del corteggiatore di UeD c’è stata Maria De Filippi

Ciprian Aftim è uno dei corteggiatori più in vista della nuova edizione di Uomini e Donne. Il giovane è arrivato per corteggiare Andrea Nicole Scavuzzo, la prima tronista trans gender della storia della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Tra i due c’è stato il primo bacio, a telecamere spente, ed è ormai è palese l’interesse della tronista per il giovane. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutto lo studio di Uomini e Donne, tranne che di Gianni Sperti, opinionista che si sarebbe scagliato contro Ciprian Aftim, accusato di essere poco sincero nei confronti della tronista.

Ciprian ha ammesso di essere rimasto deluso dall’atteggiamento di Andrea Nicole che, nella scorsa puntata, lo ha lasciato a casa decidendo di uscire con il corteggiatore Gabrio e nella puntata di oggi il giovane ha confessato alla tronista di aver pensato anche di abbandonare il dating show: “Non ti nascondo che la volta scorsa ho pensato di mollare”, ha detto Ciprian scatenando la reazione di Gianni Sperti.





“Lui è concentrato su se stesso. Hai detto di non voler perdere tempo, ma ha trascorso il tempo dell’esterna a parlare di Ciprian”, spiegando ancora una volta di non fidarsi del suo interesse nei confronti della tronista. Il giovane però sembra ben visto dalla maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne, i quali sui social hanno anche scoperto che in passato il fisioterapista ha lavorato con Maria De Filippi.

Ciprian Aftim non è infatti un nuovo ai telespettatori Mediaset, perché nel 2016 ha partecipato come modello ad House Party, un programma televisivo trasmesso in prima serata da Canale 5 dal 14 al 21 dicembre 2016, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi.