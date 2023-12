“Ciao Darwin si ferma qui”. Paolo Bonolis già informato della decisione Mediaset: il motivo dello stop

Brutta notizia per il pubblico di Canale 5. Per Ciao Darwin disposta la sospensione dopo l’ultima puntata andata in onda nella serata di venerdì 22 dicembre e che ha visto sfidarsi Divano contro Sport. Nell’appuntamento delle scorse ore nel primo team c’era Sergio Friscia, mentre nella seconda squadra il capitano era Andrea Maestrelli. E ora è arrivata la comunicazione peggiore.

I telespettatori non vedevano l’ora di assistere alla nuova puntata di Ciao Darwin, ma la sospensione del programma di Paolo Bonolis si è resa necessaria. Mediaset ha optato per questa scelta per qualcosa di importante e di inevitabile. E alla fine il pubblico dovrà ovviamente accettare questa decisione e pazientare, anche perché non si tratta di uno stop definitivo.

Ciao Darwin, sospensione disposta da Mediaset: il motivo

La prossima settimana e non solo non vedremo quindi Bonolis e Ciao Darwin, a causa di questa immediata sospensione del Biscione nonostante i buoni risultati, anche se c’è stato un calo nelle ultime settimane. Quella del 22 dicembre è stata l’ultima puntata del 2023 e c’è una ragione specifica alla base di questa imposizione, dettata da Pier Silvio Berlusconi.

Per quasi un mese, parliamo di tre settimane, Bonolis non sarà in onda con Ciao Darwin in virtù delle festività natalizie. Ci sarà una pausa per gli ormai più che imminenti Natale e Capodanno e occorrerà aspettare fin dopo l’Epifania per rivedere la trasmissione. Stando a quanto comunicato, il nuovo appuntamento ci sarà venerdì 12 gennaio sempre in prima serata.

Anche sulla pagina Instagram ufficiale di Ciao Darwin è confermata la notizia, data dallo stesso Bonolis: “Questo era solo l’inizio…Ci rivediamo dopo le festività natalizie”. E il pubblico ha già fatto partire il conto alla rovescia.