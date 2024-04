Mancano poche ore all’inizio dell’Isola dei Famosi 2024. Si tratta di un’edizione tutta nuova, con Vladimir Luxuria nei panni di conduttrice, la coppia inedita di opinionisti composta da Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e produttrice di numerosi format televisivi, e Dario Maltese, giornalista del Tg5 ed esperto di Esteri.

Cambio anche fra gli inviati, al posto di Alvin, in Honduras per ben cinque anni, ci sarà Elenoire Casalegno. La prima puntata è lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, mentre la seconda dovrebbe essere giovedì 11. E così si dovrebbe continuare per un po’. Con una programmazione di due puntate a settimana come accaduto per il Grande Fratello concluso il 25 marzo con la vittoria di Perla Vatiero.

Isola dei Famosi 2024, spuntano i nomi di altri concorrenti

Diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos, in Honduras, Isola dove i concorrenti dovranno convivere tra intemperie, fame e ovviamente sfide da superare. Ci saranno Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ma in queste ore sono usciti altri nomi. L’attore siciliano Francesco Benigno ha spiegato che presto entrerà ufficialmente nel gioco. Come riporta Biccy, pare che in Honduras sbarchi anche il pescivendolo e conduttore di FoodNetwork, Peppe Di Napoli e il modello visto nel reality Summer Job Pietro Fanelli.

Sempre su Biccy si leggono i nomi di altre due naufraghe che dovrebbero sbarcare a Cayo Cochinos insieme agli altri naufraghi. Si è parlato di una quota nip, ma in realtà le due nuove naufraghe sono già state in televisione. Si tratta della modella, volto del reality Ex On The Beach Italia, Khady Gueye, contessina Alvina Verecondi Scortecci e della nip, ex vigilessa del fuoco, Tonia Romano.