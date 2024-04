Siamo ad appena due giorni di distanza dall’inizio dell’Isola dei Famosi, ma le sorprese sono già dietro l’angolo. Un concorrente che davano per sicuro sarebbe sparito da un momento all’altro, quindi la sua presenza in Honduras sarebbe fortemente a rischio. Anche se poi è emerso qualcosa di inaspettato, che ha aperto una vera e propria discussione sui social network.

L’Isola dei Famosi ha annunciato il cast ufficiale, che dall’8 aprile in poi si darà battaglia per la sopravvivenza e la vittoria. Ma un concorrente sarebbe sparito, dunque potremmo non vederlo sbarcare. Il diretto interessato non ha fatto sapere nulla di sé per diverso tempo, poi improvvisamente è successa una cosa inaspettata. E ora tutto potrebbe nuovamente cambiare.

Isola dei Famosi, concorrente sparito: “Quindi non va più in Honduras!?”

A parlare per primo di questa situazione insolita all’Isola dei Famosi è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, intervenuto a RTL 102.5: “Improvvisamente è sparito, allora io che ho fatto? Gli ho scritto. Ha visualizzato solamente. In questo caso sono due gli elementi: entrerà a gioco in corso, quindi là è sotto contratto e non lo può dire. Oppure è saltato il contratto per chissà quale motivo, queste sono le due opzioni”.

Il riferimento di Parpiglia è all’attore Francesco Benigno, che non è più comparso nel cast ufficiale. Ma lui ha scritto un post su Instagram: “Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’Isola insieme agli altri. Ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo, super coccolato. Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su Canale 5″.

Benigno ha concluso: “L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò, quindi cari fan se avete meglio da fare fate pure, basta che l’11 sarete collegati per fare schizzare in alto gli ascolti. Oggi sono i numeri che fanno importante un artista”. C’è chi ha pensato che stesse semplicemente scherzando, ma non è da escludere che possa quindi partecipare dalla seconda puntata. 56enne palermitano, l’attore è noto per la sua recitazione nel film Mery per sempre.