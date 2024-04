“Ci siamo presi una pausa”. Uomini e Donne, la coppia uscita dal programma in crisi

Uomini e donne, la crisi tra ex cavaliere ed ex dama è ufficiale. La coppia era uscita insieme mano nella mano dallo studio del dating show condotto da Maria De Filippi poco prima di Natale. Sembravano felici ed innamorati, invece nei giorni scorsi come un fulmine a ciel sereno lei ha pubblicato un post dal quale si capisce che la favola è già arrivata al capolinea. La cosa ha lasciato increduli il pubblico e i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma adesso anche lui conferma tutto e spiega cosa sta accadendo.

“Manca all’occhio la vista del sole che va a riposare dietro al mare. Manca al naso il tuo profumo fatto di salsedine e tramonti, manca alla pelle quei brividi, manca all’orecchio il rumore delle nostre risa, manca alla bocca il sapore dei tuoi baci, manca alle mani un altra pelle, manca l’aria ai polmoni a volte, ma più di tutti manca al cuore la sua metà”, questo il messaggio pubblicato dall’ex dama accompagnato da un video della coppia che cammina al tramonto. Scelta non casuale a questo punto.

Uomini e donne, la coppia appena nata è già in crisi. L’ex cavaliere rompe il silenzio

Stiamo parlando di Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. Le voci su una possibile rottura avevano scatenato i fan sui social. Così da poco Alessio è intervenuto per chiarire: “Come in tutte le coppie esistono periodi di alti e di bassi e da qualche settimana a questa parte stiamo vivendo un periodo di bassi e quindi ci siamo un po’ allontanati perché a volte il non sentirsi, la distanza, il non vedersi, ti fa capire meglio come vanno le cose, Non c’è mai stata un’ufficialità sul fatto che noi ci siamo lasciati perché di fatto non ci siamo lasciati. Posso dire che ci siamo presi un periodi di riflessione”.

Alessio ha svelato anche quale è la ragione della crisi: “La distanza è brutta. Quando ci sono delle incomprensioni con la distanza è un casino perché si può litigare, ma c’è la comodità del non doversi vedere per forza e si ha poco tempo di chiarire, molte volte non si ha nemmeno la voglia di parlare, perché siamo così, siamo essere umani. Ci sono giorni in cui non si ha la voglia di parlare e così anche lei, quando in realtà dovrebbero servire per chiarirsi”.

Al momento la coppia attraverso il “periodo più brutto“, “uno dei motivi per cui non avete mai visto in questo ultimo mese storie insieme è proprio perché volevamo capire un po’ di cose”, conclude Marco Antonio Alessio nella sua diretta. Non è escluso che qualora finisce entrambi tornino a sedere nel parterre.