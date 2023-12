Rottura definitiva tra una coppia di Uomini e Donne. Non stiamo parlando di indiscrezioni rilanciate da qualche autorevole sito, ma proprio di un annuncio ufficiale fatto da uno dei due protagonisti. Colui che si è lasciato ha infatti deciso di rilasciare un’intervista al magazine di UeD e qui ha anche sviscerato le ragioni che hanno portato i due a separarsi. Non sembrano proprio esserci possibilità per un ricongiungimento, stando alle sue parole.

Infatti, questa rottura nella coppia di Uomini e Donne appare veramente insanabile. Ad essere rimasto fortemente deluso è stato proprio lui, che ha confessato di aver subito delle menzogne da parte della sua ex. Quest’ultima gli raccontava altro, ma ha poi scoperto la verità e la delusione ha preso il sopravvento. Dopo un’iniziale pausa di riflessione, hanno preferito proprio mollarsi per viversi adesso vite completamente separate.

Rottura definitiva per una coppia di Uomini e Donne: “Lei mi ha mentito”

Possiamo subito dirvi che la rottura ha riguardato una coppia che faceva parte del Trono Over di Uomini e Donne nella scorsa edizione. Avevano dunque iniziato questa storia d’amore, che sembrava proseguire nel migliore dei modi, infatti si era addirittura ipotizzata la possibilità che potessero diventare genitori e unirsi in matrimonio. Invece tutto è precipitato in poco tempo e ora entrambi sono liberi da ogni relazione amorosa.

A dirsi addio sono stati Alessandro Sposito e Pamela Fersini, infatti lui nell’intervista alla rivista di Uomini e Donne ha ammesso di essere attualmente single. Lei gli avrebbe detto troppe bugie, ad esempio l’ex dama gli diceva di dover uscire con alcune amiche per una cena, invece a questo appuntamento c’erano coppie e uomini non impegnati. In altre occasioni ammetteva di essere tornata a casa con un’amica, invece andava in auto con un amico.

Alessandro ha anche precisato che non ci sono comunque stati dei tradimenti da parte di Pamela, ma nonostante questo non ha più avuto fiducia e ha capito che fosse meglio dividersi perché non funzionavano più come coppia.