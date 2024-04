Ormai non ci sono più speranze, infatti la coppia di Uomini e Donne si è lasciata definitivamente. Si tratta della seconda rottura, stavolta senza che ci sia volontà di ritornare sui propri passi, dopo il primo addio che risaliva al luglio del 2023. Appena un mese più tardi avevano ritrovato la pace e addirittura era poi arrivata una proposta di matrimonio.

Le cose non sono andate però benissimo e col passare del tempo la situazione è peggiorata. La coppia di Uomini e Donne alla fine si è lasciata, con l’annuncio ufficiale che è arrivato da lei nel corso di una diretta social con Fralof. La donna ha infatti esclamato: “Per quanto mi riguarda posso rispondere io, per quanto ha fatto lui ti può rispondere lui. Come tante relazioni possono finire, la nostra è finita“.

Coppia di Uomini e Donne si è lasciata: l’annuncio ufficiale

La coppia di Uomini e Donne che si è lasciata era composta da un’ex dama e un ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Lei ha continuato a spiegare così la fine della storia d’amore: “Io credo che una persona che ti viene a cercare più volte, io ho aperto il mio cuore due volte. Una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo“.

L’addio ha riguardato Paola Ruocco e Daniele Lizzeri, ma è stata l’ex dama a vuotare il sacco. Secondo quanto fatto sapere, si sono separati del tutto lo scorso mese di febbraio e non ci sarebbero più chance per un ritorno di fiamma: “Non sono state tutte rose e fiori, poi c’è stata una vacanza lunghissima e qui sono emersi dei lati che non mi piacevano e che si sono accentuati di più”.

Infine, Paola ha concluso: “Mi sono allontanata ma lui mi è venuto a cercare, si è presentato con un anello, voleva chiedermi di sposarlo, ho evitato. È stato forse un pretesto ma forse è stato meglio così perché molti lati non li accettavo“.