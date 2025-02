Grande Fratello, Shaila e Lorenzo altra pesante crisi. Sembrava che le cose tra i due avessero ripreso a funzionare. L’ex velina di Striscia La Notizia e il modello hanno vissuto un’intensa relazione all’interno della Casa, caratterizzata da forte passionalità, ma anche tanti scontri. Proprio recentemente Shaila Gatta ha avuto un momento di sconforto e si è sfogata.

“Vivo sulle montagne russe con Lorenzo – le parole di Shaila – È troppo stressante questa situazione. Lui ha un umore altalenante. Io lavoro per due. Per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà, è difficile stare con lui. Non ho spazio, il suo cervello è sempre occupato da qualcuno che non sono io. È troppo coinvolto nel gioco e in quello che accade nella casa. Io non reggo tutto questo”. Ora, invece, parla Lorenzo.

Shaila si sfoga, poi arrivano le dure parole di Lorenzo

“Io non sono la Shaila di prima, mi fa stare male questa cosa” ha concluso Shaila Gatta che si è confidata con Chiara Cainelli. In seguito la ballerina ha voluto parlare direttamente con Lorenzo Spolverato perché, ha spiegato, ha avuto un “momento di riflessione” durante il quale ha voluto “comprendere delle cose”.

Quindi Shaila ha detto: “Quando sono in una relazione mi faccio carico emotivo dell’altro. Mi manca il mio compagno, tu mi manchi. È un dato di fatto che non siamo più noi. La soluzione più facile è lasciarsi Lorenzo, ma non è quella che vorrei. Quando ti lasci, i problemi non li vedi e non hai da accollarti nessuno”.

“È la prima volta che mi capita una persona come te, non sono pronta – ha detto ancora Shaila – È come se mi sentissi su una montagna russa dove dico ‘Sta bene’, ‘Sta male’, ‘Sta bene’. Mi faccio così tanto carico, sbagliando, che poi quando stai bene mi innervosisco. Mi dico: ‘Ma come? Ora sta bene? Mi sono presa tutto questo accollo'”. La risposta di Lorenzo è stata lapidaria: “Non sei felice perché ti fai carico delle mie emozioni? Se è così Shaila ci dobbiamo lasciare“.

