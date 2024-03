Uno dei momenti più emozionanti di Uomini e Donne è andato in onda nella puntata di giovedì 28 marzo. Si è formata una nuova coppia nel programma, ma a fare rumore è stata anche la storica decisione di Maria De Filippi. Mai prima d’ora aveva fatto una scelta simile, ma a sorpresa ha annunciato qualcosa che inevitabilmente ha fatto entusiasmare anche il pubblico.

Sono scesi i consueti petali rossi nello studio di Uomini e Donne per omaggiare la nascita di questa nuova coppia. Tanta commozione nel parterre, ma anche per i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo. La felicità è stata palpabile e per lui finalmente è arrivato il momento di sorridere, dopo aver vissuto in passato un’esperienza non esaltante.

Uomini e Donne, nata una nuova coppia: poi la decisione storica di Maria

Durante la puntata di Uomini e Donne, Maria ha subito detto di essere in procinto di presentare a tutti una nuova coppia nata grazie al dating show di Canale 5. Attendeva questo annuncio da mesi e ora si è concretizzato tutto. Lui ha ammesso di essere completamente innamorato della donna, infatti ha esclamato: “Ho sentito la centrale elettrica, non soltanto da parte mia. Ci siamo guardati negli occhi, è la verità?”. E lei ha confermato pure il suo grande amore.

A legarsi sentimentalmente sono il cavaliere Alessandro, che ha avuto in passato un rapporto turbolento con Pinuccia, e la dama Mariateresa. Entrambi, mentre i petali rosa svolazzavano, hanno anche deciso di concedersi un bel ballo con la canzone Un senso di Vasco Rossi. E Maria ha deciso di farli rimanere in studio e non hanno lasciato la trasmissione, come invece è sempre successo in passato.

Maria ha detto: “Tu non te ne vai, rimanete entrambi per ballare e divertirvi. Siete la prima coppia che rimane“. Alessandro e Mariateresa sono apparsi molto contenti e hanno ringraziato la conduttrice.