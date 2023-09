L’ex gieffino, lo scoop. Il pubblico italiano ha ricevuto dall’ex volto del reality show di Alfonso Signorini un messaggio che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico il messaggio ricevuto tirerebbe in ballo anche un altro volto noto del piccolo schermo. La rivelazione dell’ex gieffino è stato riversato sul proprio profilo social dove ha confessato di essere stato lui stesso vittima di un episodio simile.

La rivelazione choc di Biagio D’Anelli sui social. “Aprendo le richieste di messaggi, mi imbatto in un messaggio, rispondo, ed interagisco con un ragazzo che si è posto in una maniera garbata e quindi abbiamo iniziato ad interagire. Questo ragazzo mi racconta che ha subito violenze non da una persona comune ma da un noto conduttore televisivo che noi tutti conosciamo”, rivela.

La rivelazione choc di Biagio D’Anelli sui social: il racconto lascia i fan senza parole

“Mi ha raccontato determinati aneddoti e sfaccettature schifosi, ho visto le foto, ho visto anche determinati referti perché è stato da uno psicologo. Questo ragazzo è stato non solo bullizzato, essendo gay, ha subito anche violenza da un presentatore che non ti aspetti, una persona che parla d’amore, che fa il perbene ma non lo è, non lo è…”, aggiunge.

La vicenda ha sicuramente sollevato l’opinione pubblica e si allontana del tutto dal mondo del gossip. Probabilmente non sarà la prima volta in cui il pubblico sentirà parlare dell’accaduto. Il racconto di Biagio D’Anelli andrebbe comunque preso con le pinze. I dettagli della situazione meritebbero comunque di essere approfonditi prima di trasformarsi in certezza.

In una storia successiva D’Anelli ha scritto: “Grazie alla mia storia qui su Instagram la vittima ha trovato la forza di andare a denunciare l’accaduto. Facendo così ho spronato il giovane a liberarsi da questo mostro che per anni lo ha distrutto mentalmente. Per molti è stato lanciare un gossip, ma non è così. E’ stato fatto psicologicamente da me, così il ragazzo in questione ha trovato il coraggio di difendersi e denunciare un male ricevuto. Missione compiuta”.